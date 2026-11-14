За девять месяцев 2026 года врачи выявили более 4 тыс. новых случаев диабета

«Помимо сахароснижающих препаратов, значительные средства направляются на современные средства самоконтроля. Только на обеспечение пациентов тест-полосками, иглами, шприц-ручками, инфузионными наборами и резервуарами направлено 485 миллионов рублей, помощь получили 123 тыс. человек. В регионе на диспансерном учете состоят около 2,2 тыс. несовершеннолетних с различными типами диабета, ежегодно выявляется более 200 новых случаев», — пояснили в департаменте информационной политики.