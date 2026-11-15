Продажи новых автомобилей в Прикамье в октябре снизились на 11,1%

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за октябрь 2026 года показал снижение на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2653 новых легковых автомобилей.