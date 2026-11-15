Продажи новых автомобилей в Прикамье в октябре снизились на 11,1%
Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за октябрь 2026 года показал снижение на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2653 новых легковых автомобилей.
Самыми популярными марками в октябре стали Lada (892 шт., рост на 11,1%), Tenet (269 шт., рост на 48,6%), Haval City (265 шт., снижение на 41,5%), Changan (175 шт., рост на 40%), Belgee (138 шт., снижение на 45,7%), Gelly (138 шт., снижение на 38,1%)
Самый большой рост регистраций продемонстрировали такие марки как Mazda (67 шт., рост на 415,4%), Audi (11 шт., рост на 450%). Количество зарегистрированных в Пермском крае новых TOYOTA увеличилось на 32,3%.
Всего за десять месяцев 2026 года рынок новых легковых автомобилей показывает рост на 6,5%. За этот период было зарегистрировано 20399 новых автомобилей.
Рост продаж автомобилей наблюдается с конца 2025 года после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования в стране.