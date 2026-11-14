Над Черным морем ночью сбили беспилотники ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей в ночь на 14 ноября. Всего за ночь военные перехватили и уничтожили 29 БПЛА самолетного типа над территориями пяти регионов России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.