Над Черным морем ночью сбили беспилотники ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей в ночь на 14 ноября. Всего за ночь военные перехватили и уничтожили 29 БПЛА самолетного типа над территориями пяти регионов России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники также были уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также Московским регионом.
В Минобороны уточнили, что все 29 беспилотных летательных аппаратов были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны в течение ночи.
Утром 14 ноября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Предупреждение распространили на шесть муниципалитетов, в том числе Анапу, Новороссийск и Геленджик.
Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, а также объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.