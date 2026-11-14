ВШЭ и фонд креативных индустрий Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве
В Перми проходит третий краевой форум креативных индустрий «Сферы». Основная тема этого года — дизайн как инструмент развития региональной экономики. В мероприятии принимают участие представители творческих профессий, предприниматели, архитекторы, дизайнеры и отраслевые эксперты.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на пленарной сессии «Сделано в Пермском крае» подчеркнул, что креативные индустрии играют важную роль не только в создании новых продуктов, но и в повышении привлекательности городов для жизни и работы. При этом одним из ключевых направлений остается сотрудничество творческих специалистов с предприятиями реального сектора экономики.
«У Пермского края сильная промышленная база, и нам важно объединять потенциал предприятий и специалистов креативных индустрий. Промышленный дизайн помогает создавать конкурентоспособную продукцию, а современные решения в строительстве — формировать комфортную городскую среду. Наша задача — выстраивать взаимодействие между дизайнерами и потенциальными заказчиками, чтобы их разработки находили практическое применение», — сказал Дмитрий Махонин.
Эксперты обсудили возможность применения дизайна в проектах комплексного развития территорий. Сегодня в регионе заключены уже более 50 таких соглашений. При реализации проектов КРТ востребованы решения по оформлению фасадов, созданию общественных пространств и благоустройству.
Также участники форума обсудили развитие инфраструктуры для представителей креативных профессий. В Перми на базе торгового центра «Айсберг» будет создан центр креативных индустрий. Здесь планируется разместить лаборатории, учебные классы и пространства для резидентов. Центр должен стать площадкой для совместной работы специалистов, образовательных организаций и бизнеса.
На форуме было пописано соглашение о сотрудничестве между фондом креативных индустрий Пермского края и НИУ «Высшая школа экономики» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие образовательных и практических проектов, а также взаимодействие молодых специалистов с потенциальными заказчиками.
В форуме приняли участие студенты ВШЭ, ПГНИУ и ПНИПУ, которые в рамках проекта «Сферы интересов» создают медиапроекты, знакомятся с работой представителей креативных индустрий и получают практический опыт освещения регионального мероприятия.
Дмитрий Махонин также отметил необходимость развития подобных пространств не только в Перми, но и в других городах региона. По его словам, поддержка креативных индустрий должна способствовать развитию местного бизнеса, появлению новых продуктов и повышению качества городской среды.