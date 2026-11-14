ВШЭ и фонд креативных индустрий Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на пленарной сессии «Сделано в Пермском крае» подчеркнул, что креативные индустрии играют важную роль не только в создании новых продуктов, но и в повышении привлекательности городов для жизни и работы. При этом одним из ключевых направлений остается сотрудничество творческих специалистов с предприятиями реального сектора экономики.