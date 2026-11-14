Выдача потребкредитов в Челябинской области упала на 7%

В целом по стране россиянам одобрили таких займов на 342 млрд руб. За месяц показатель снизился на 6,3%. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребительских кредитов зафиксирована в Санкт-Петербурге (–12,2%), Москве (–10,1%), а также в Волгоградской (–9,5%), Ленинградской (–8,9%) и Ростовской (–8,4%) областях.