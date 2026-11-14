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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ростов-на-ДонуФото

«Вынужден хвататься за возможность»

Уроженцу Ростова Дмитрию Диброву 67 лет
14 ноября в Ростове-на-Дону родился Дмитрий Дибров — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант. Лауреат премии «ТЭФИ» и член фонда «Академия российского телевидения». Дмитрий Дибров хорошо известен зрителям по таким популярным передачам как «О, Счастливчик!», «Кто хочет стать миллионером?» и «Антропология». У шоумена довольно бурная профессиональная и личная жизнь. Подробнее о пути и позиции знаменитого журналиста — в галерее «Ъ-Ростов».
«В Ростове-на-Дону в 60-х годах было решительно нечем заниматься, кроме как смотреть телевизор и играть джаз. Но Господь не хотел, чтобы я только джаз играл, как мой дед, который всю жизнь играл джаз и делал барабаны. А мне что было делать? Только смотреть телевизор. Мы с матушкой только этим и занимались. Отец вечно был занят» (из интервью ok-magazine.ru). Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в семье декана филологического факультета Ростовского государственного университета (РГУ, ныне Южный федеральный университет). Дмитрий учился в средней общеобразовательной школе №80, которую окончил без троек. Затем поступил на отделение журналистики филологического факультета РГУ
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«В Ростове-на-Дону в 60-х годах было решительно нечем заниматься, кроме как смотреть телевизор и играть джаз. Но Господь не хотел, чтобы я только джаз играл, как мой дед, который всю жизнь играл джаз и делал барабаны. А мне что было делать? Только смотреть телевизор. Мы с матушкой только этим и занимались. Отец вечно был занят» (из интервью ok-magazine.ru). Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в семье декана филологического факультета Ростовского государственного университета (РГУ, ныне Южный федеральный университет). Дмитрий учился в средней общеобразовательной школе №80, которую окончил без троек. Затем поступил на отделение журналистики филологического факультета РГУ

из личного архива

По окончании университета, в 1981-1982 годах, Дмитрий Дибров переехал в Москву. В столице он сначала работал сначала корреспондентом, а затем заведующим отделом писем газеты «Призыв» (издание Домодедовского района Московской области). С 1982 года по 1983-й Дибров был корреспондентом городского отдела газеты «Московский комсомолец». Кроме того, молодой журналист делал первые шаги на телевидении — был в числе авторов и участников телепередачи «Веселые ребята»
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По окончании университета, в 1981-1982 годах, Дмитрий Дибров переехал в Москву. В столице он сначала работал сначала корреспондентом, а затем заведующим отделом писем газеты «Призыв» (издание Домодедовского района Московской области). С 1982 года по 1983-й Дибров был корреспондентом городского отдела газеты «Московский комсомолец». Кроме того, молодой журналист делал первые шаги на телевидении — был в числе авторов и участников телепередачи «Веселые ребята»

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Журналистская карьера Дмитрия Диброва стремительно развивалась. Так, в 1983 году он был уже корреспондентом агентства ТАСС, где проработал до 1987 года. Затем занял пост заместителя заведующего молодежной редакции Центрального телевидения. Также с 1987 года по 1991-й Дмитрий Дибров работал на ТВ специальным корреспондентом Главной редакции программ для молодежи. Ростовчанин сотрудничал с популярной тогда программой «Взгляд», для которой делал проблемные сюжеты на музыкальную тему.
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Журналистская карьера Дмитрия Диброва стремительно развивалась. Так, в 1983 году он был уже корреспондентом агентства ТАСС, где проработал до 1987 года. Затем занял пост заместителя заведующего молодежной редакции Центрального телевидения. Также с 1987 года по 1991-й Дмитрий Дибров работал на ТВ специальным корреспондентом Главной редакции программ для молодежи. Ростовчанин сотрудничал с популярной тогда программой «Взгляд», для которой делал проблемные сюжеты на музыкальную тему.

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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«Главное — моя профессия. Я к ней отношусь эзотерически. Мне кажется, что телевидение — это то, что сшивает воедино самую большую страну на свете» (из интервью ok-magazine.ru). В 1990-е Дмитрий Дибров занимал на телевидении руководящие посты. Так, в 1992 году он был главным режиссером, а в 1993-м — заместитель генерального директора 4-го канала РГТРК «Останкино». В 1994-м вместе с Сергеем Лисовским создал телекомпанию «Свежий ветер» и стал ее президентом. С 1995 года по 1996-й занимал пост художественного руководителя утреннего канала ОРТ «Подъем». В том же 1996-м Дмитрий Дибров стал худруком и главным режиссером музыкального канала «НТВ-Плюс». Наконец, в 1997-м он работал креативным продюсером Дирекции утреннего телеканала ОРТ
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«Главное — моя профессия. Я к ней отношусь эзотерически. Мне кажется, что телевидение — это то, что сшивает воедино самую большую страну на свете» (из интервью ok-magazine.ru). В 1990-е Дмитрий Дибров занимал на телевидении руководящие посты. Так, в 1992 году он был главным режиссером, а в 1993-м — заместитель генерального директора 4-го канала РГТРК «Останкино». В 1994-м вместе с Сергеем Лисовским создал телекомпанию «Свежий ветер» и стал ее президентом. С 1995 года по 1996-й занимал пост художественного руководителя утреннего канала ОРТ «Подъем». В том же 1996-м Дмитрий Дибров стал худруком и главным режиссером музыкального канала «НТВ-Плюс». Наконец, в 1997-м он работал креативным продюсером Дирекции утреннего телеканала ОРТ

Светлана Привалова / Коммерсантъ

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В 1997 году Дмитрий Дибров ушел с телеканала в связи с началом работы над проектом «Антропология». Константин Эрнст, занимавший тогда пост генерального продюсера ОРТ, не разрешил Диброву совмещать работу на двух телеканалах (центральном ОРТ и частном коммерческом «Телеэкспо»). 2 сентября 1997 года в эфире этого коммерческого телеканала вышла первая программа «Антропология». На данном канале она выходила до апреля 1998 года
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В 1997 году Дмитрий Дибров ушел с телеканала в связи с началом работы над проектом «Антропология». Константин Эрнст, занимавший тогда пост генерального продюсера ОРТ, не разрешил Диброву совмещать работу на двух телеканалах (центральном ОРТ и частном коммерческом «Телеэкспо»). 2 сентября 1997 года в эфире этого коммерческого телеканала вышла первая программа «Антропология». На данном канале она выходила до апреля 1998 года

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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В апреле 1998 года по приглашению Леонида Парфенова перешел на телеканал НТВ, где первое время был ведущим программы «Старый телевизор». С мая 1999 года на канале стала выходить и его авторская программа «Антропология». С 1 октября 1999 по 27 января 2001 года на телеканале НТВ вел телеигру «О, счастливчик!» (впоследствии программа стала называться «Кто хочет стать миллионером?» и выходить на «Первом канале». На фото — руководитель спецпроектов телеканала НТВ Леонид Парфенов (слева), телеведущие Дмитрий Дибров (в центре) и Григорий Кричевский (справа)
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В апреле 1998 года по приглашению Леонида Парфенова перешел на телеканал НТВ, где первое время был ведущим программы «Старый телевизор». С мая 1999 года на канале стала выходить и его авторская программа «Антропология». С 1 октября 1999 по 27 января 2001 года на телеканале НТВ вел телеигру «О, счастливчик!» (впоследствии программа стала называться «Кто хочет стать миллионером?» и выходить на «Первом канале». На фото — руководитель спецпроектов телеканала НТВ Леонид Парфенов (слева), телеведущие Дмитрий Дибров (в центре) и Григорий Кричевский (справа)

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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В 2000 году ведущий программы «О, счастливчик!» Дмитрий Дибров (на фото слева) получил награду за «Лучшую телевизионную игру». Церемония вручения профессиональных призов «ТЭФИ 2000» проходила в Государственном центральном концертном зале «Россия»
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В 2000 году ведущий программы «О, счастливчик!» Дмитрий Дибров (на фото слева) получил награду за «Лучшую телевизионную игру». Церемония вручения профессиональных призов «ТЭФИ 2000» проходила в Государственном центральном концертном зале «Россия»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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В апреле 2001 года Дмитрий Дибров покинул НТВ. После ухода он принял предложение Константина Эрнста возглавить Дирекцию ночного эфира телеканала ОРТ, специально созданную для коллектива программы «Антропология». Однако позже были реализованы другие планы — 1 ноября в прямой эфир вышла программа ОРТ «Ночная смена» (впоследствии «Апология»). Директором ночного вещания канала Дмитрий Дибров проработал до 2004 года. На фото: Дмитрий Дибров (справа) во время съемки программы «О, Счастливчик!» на телеканале НТВ
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В апреле 2001 года Дмитрий Дибров покинул НТВ. После ухода он принял предложение Константина Эрнста возглавить Дирекцию ночного эфира телеканала ОРТ, специально созданную для коллектива программы «Антропология». Однако позже были реализованы другие планы — 1 ноября в прямой эфир вышла программа ОРТ «Ночная смена» (впоследствии «Апология»). Директором ночного вещания канала Дмитрий Дибров проработал до 2004 года. На фото: Дмитрий Дибров (справа) во время съемки программы «О, Счастливчик!» на телеканале НТВ

Сергей Михеев / Коммерсантъ

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Весной 2004 года Дмитрий Дибров покинул «Первый канал» и перешел на телеканал «Россия». В течение 2005-2006 годов вел три телепередачи: «Я готов на всё!», «ПроСвет» и «Вести. Подробности». После их закрытия на некоторое время исчез с телевизионных экранов. В этот период Дибров выступал в качестве музыканта, вел различные концерты, принимал участие в проекте «Две звезды» (второй сезон, 2007-2008 годы). На фото: актер Константин Хабенский (справа) и Дмитрий Дибров (слева)
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Весной 2004 года Дмитрий Дибров покинул «Первый канал» и перешел на телеканал «Россия». В течение 2005-2006 годов вел три телепередачи: «Я готов на всё!», «ПроСвет» и «Вести. Подробности». После их закрытия на некоторое время исчез с телевизионных экранов. В этот период Дибров выступал в качестве музыканта, вел различные концерты, принимал участие в проекте «Две звезды» (второй сезон, 2007-2008 годы). На фото: актер Константин Хабенский (справа) и Дмитрий Дибров (слева)

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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В декабре 2008 года Дмитрий Дибров вернулся на «Первый канал». С 27 декабря 2008 года до 18 июня 2022-го он был ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?». Кроме того, в 2010-м вел Дибров вел первый сезон «Жестоких игр». В 2012-м участвовал в игре «Форт Боярд» — был капитаном команды «Ведущие к победе».
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В декабре 2008 года Дмитрий Дибров вернулся на «Первый канал». С 27 декабря 2008 года до 18 июня 2022-го он был ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?». Кроме того, в 2010-м вел Дибров вел первый сезон «Жестоких игр». В 2012-м участвовал в игре «Форт Боярд» — был капитаном команды «Ведущие к победе».

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

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В феврале 2020 года Дмитрий Дибров перенес микроинсульт, вызвавший проблемы с памятью, но в конце апреля того же года вернулся в эфир
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В феврале 2020 года Дмитрий Дибров перенес микроинсульт, вызвавший проблемы с памятью, но в конце апреля того же года вернулся в эфир

Александр Щербак / Коммерсантъ

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«Я вынужден (особенно после смерти коллег Алексея Пиманова и Владимира Молчанова) хвататься за любую возможность даже в желтом проекте нести эту дибровскую несгибаемую проповедь творчества. Это и есть казачье убеждение. Ты должен служить там, куда тебя поставят» (из интервью изданию kp.ru). У Дмитрия Диброва насыщенная профессиональная жизнь. Так, со 2 января 2023 года он ведет рубрику «Антропология» в журнале «Подкаст.Лаб» на «Первом канале». Кроме того, с июня 2023 года по апрель 2025-го он провел более 40 выпусков шоу «Сессия» на «VK Видео». Параллельно, с февраля по июль 2024 года Дмитрий Дибров в паре с Ольгой Бузовой был ведущим 48 выпусков ток-шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ. С декабря 2024 года по февраль 2025-го провел на канале ТНТ восемь выпусков программы-интервью «Миллион вопросов». А осенью 2025 года Дмитрий Дибров снова был ведущим популярной телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале»
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«Я вынужден (особенно после смерти коллег Алексея Пиманова и Владимира Молчанова) хвататься за любую возможность даже в желтом проекте нести эту дибровскую несгибаемую проповедь творчества. Это и есть казачье убеждение. Ты должен служить там, куда тебя поставят» (из интервью изданию kp.ru). У Дмитрия Диброва насыщенная профессиональная жизнь. Так, со 2 января 2023 года он ведет рубрику «Антропология» в журнале «Подкаст.Лаб» на «Первом канале». Кроме того, с июня 2023 года по апрель 2025-го он провел более 40 выпусков шоу «Сессия» на «VK Видео». Параллельно, с февраля по июль 2024 года Дмитрий Дибров в паре с Ольгой Бузовой был ведущим 48 выпусков ток-шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ. С декабря 2024 года по февраль 2025-го провел на канале ТНТ восемь выпусков программы-интервью «Миллион вопросов». А осенью 2025 года Дмитрий Дибров снова был ведущим популярной телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале»

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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«Это все честная история. Это история любви. Но, видите ли, какая вещь… Брак — это не обязательно только о любви. Это еще ведь и жизнь. Можно было бы жить так всю жизнь, но это не было бы честно» из интервью ok-magazine.ru). Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Его первая жена — Эльвира Диброва работала секретарем в редакции «Политиздата» и училась в Историко-архивном институте (ныне РГГУ). В 1984 году у пары родился сын Денис. Брак продлился три года – с 1983-го по 1986-й. Вторая жена — Ольга Диброва работала в ТАСС. В 1989 году у них родилась дочь Лада. Брак продлился семь лет. После развода экс-супруга уехала с дочерью в Париж. Ольга и сейчас живет во Франции вместе с Ладой и внучкой Мией. Третья жена — Александра Ильвес (Шевченко) родом из Ростова-на-Дону. В 2012 году она окончила актерский факультет ГИТИСа. Брак продлился с марта 2008 года по январь 2009-го.Четвертая жена — Полина Диброва (Наградова) также родом из Ростова. Она — фотомодель, работала в агентстве New Best Model, победительница конкурсов красоты. Дибров начал ухаживать за Наградовой, когда ей было 17 лет. Брак был заключен в марте 2009 года. О своей семейной жизни супруги рассказали в документальном фильме «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы», премьера которого состоялась 20 октября 2013 года на «Первом канале». У пары родились три сына: Александр, Федор и Илья. Брак был расторгнут в сентябре 2025 года. На фото: Дмитрий Дибров (справа) с супругой Полиной (слева) и сыновьями на финише ралли в Барвихе Luxury Village в июне 2017 года
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«Это все честная история. Это история любви. Но, видите ли, какая вещь… Брак — это не обязательно только о любви. Это еще ведь и жизнь. Можно было бы жить так всю жизнь, но это не было бы честно» из интервью ok-magazine.ru). Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Его первая жена — Эльвира Диброва работала секретарем в редакции «Политиздата» и училась в Историко-архивном институте (ныне РГГУ). В 1984 году у пары родился сын Денис. Брак продлился три года – с 1983-го по 1986-й. Вторая жена — Ольга Диброва работала в ТАСС. В 1989 году у них родилась дочь Лада. Брак продлился семь лет. После развода экс-супруга уехала с дочерью в Париж. Ольга и сейчас живет во Франции вместе с Ладой и внучкой Мией. Третья жена — Александра Ильвес (Шевченко) родом из Ростова-на-Дону. В 2012 году она окончила актерский факультет ГИТИСа. Брак продлился с марта 2008 года по январь 2009-го.Четвертая жена — Полина Диброва (Наградова) также родом из Ростова. Она — фотомодель, работала в агентстве New Best Model, победительница конкурсов красоты. Дибров начал ухаживать за Наградовой, когда ей было 17 лет. Брак был заключен в марте 2009 года. О своей семейной жизни супруги рассказали в документальном фильме «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы», премьера которого состоялась 20 октября 2013 года на «Первом канале». У пары родились три сына: Александр, Федор и Илья. Брак был расторгнут в сентябре 2025 года. На фото: Дмитрий Дибров (справа) с супругой Полиной (слева) и сыновьями на финише ралли в Барвихе Luxury Village в июне 2017 года

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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«Она росла на моих передачах» (из интервью muz-tv.ru). В марте 2026 года телеведущий Дмитрий Дибров посетил Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в компании новой избранницы — 43-летней Екатерины Гусевой. Из открытых источников известно, что она ведет блог, позиционируя себя как коуч и нутрициолог. Предположительно, Екатерина Гусева не только дает советы по жизни, но и помогла Дмитрию Диброву скорректировать рацион питания. На фото: Дмитрий Дибров (слева) и Екатерина Гусева
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«Она росла на моих передачах» (из интервью muz-tv.ru). В марте 2026 года телеведущий Дмитрий Дибров посетил Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в компании новой избранницы — 43-летней Екатерины Гусевой. Из открытых источников известно, что она ведет блог, позиционируя себя как коуч и нутрициолог. Предположительно, Екатерина Гусева не только дает советы по жизни, но и помогла Дмитрию Диброву скорректировать рацион питания. На фото: Дмитрий Дибров (слева) и Екатерина Гусева

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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«Я 20 лет сидел в прямом эфире по ночам. Просыпаюсь в 10 утра, завтракаю. Потом гитары — гимнастика для ума. Потом смотрю различные научно-популярные фильмы и передачи. У меня работа — вести флагман интеллектуального ТВ, поэтому я должен знать все!» (из интервью изданию rr-life.ru). Дмитрий Дибров старается быть в гуще событий и центре внимания. Например, 17 октября 2026 года он побывал на премьера фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
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«Я 20 лет сидел в прямом эфире по ночам. Просыпаюсь в 10 утра, завтракаю. Потом гитары — гимнастика для ума. Потом смотрю различные научно-популярные фильмы и передачи. У меня работа — вести флагман интеллектуального ТВ, поэтому я должен знать все!» (из интервью изданию rr-life.ru). Дмитрий Дибров старается быть в гуще событий и центре внимания. Например, 17 октября 2026 года он побывал на премьера фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Купить фото