«Вынужден хвататься за возможность»

«Это все честная история. Это история любви. Но, видите ли, какая вещь… Брак — это не обязательно только о любви. Это еще ведь и жизнь. Можно было бы жить так всю жизнь, но это не было бы честно» из интервью ok-magazine.ru). Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Его первая жена — Эльвира Диброва работала секретарем в редакции «Политиздата» и училась в Историко-архивном институте (ныне РГГУ). В 1984 году у пары родился сын Денис. Брак продлился три года – с 1983-го по 1986-й. Вторая жена — Ольга Диброва работала в ТАСС. В 1989 году у них родилась дочь Лада. Брак продлился семь лет. После развода экс-супруга уехала с дочерью в Париж. Ольга и сейчас живет во Франции вместе с Ладой и внучкой Мией. Третья жена — Александра Ильвес (Шевченко) родом из Ростова-на-Дону. В 2012 году она окончила актерский факультет ГИТИСа. Брак продлился с марта 2008 года по январь 2009-го.Четвертая жена — Полина Диброва (Наградова) также родом из Ростова. Она — фотомодель, работала в агентстве New Best Model, победительница конкурсов красоты. Дибров начал ухаживать за Наградовой, когда ей было 17 лет. Брак был заключен в марте 2009 года. О своей семейной жизни супруги рассказали в документальном фильме «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы», премьера которого состоялась 20 октября 2013 года на «Первом канале». У пары родились три сына: Александр, Федор и Илья. Брак был расторгнут в сентябре 2025 года. На фото: Дмитрий Дибров (справа) с супругой Полиной (слева) и сыновьями на финише ралли в Барвихе Luxury Village в июне 2017 года