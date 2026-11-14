«Вынужден хвататься за возможность»
Уроженцу Ростова Дмитрию Диброву 67 лет
14 ноября в Ростове-на-Дону родился Дмитрий Дибров — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант. Лауреат премии «ТЭФИ» и член фонда «Академия российского телевидения». Дмитрий Дибров хорошо известен зрителям по таким популярным передачам как «О, Счастливчик!», «Кто хочет стать миллионером?» и «Антропология». У шоумена довольно бурная профессиональная и личная жизнь. Подробнее о пути и позиции знаменитого журналиста — в галерее «Ъ-Ростов».