В Югре задержали наркокурьера с 14,5 кг наркотиков

После задержания мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.