В Югре задержали наркокурьера с 14,5 кг наркотиков
На трассе Р-404 под Нефтеюганском сотрудники полиции остановили автомобиль с крупной партией наркотиков. В тайнике за металлической обшивкой кузова машины обнаружили восемь брикетов общей массой около 14,5 кг, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
За рулем УАЗ «Пикап» находился 42-летний житель Ростовской области. По данным полиции, он забрал груз в Санкт-Петербурге и вез его в Нижневартовск для передачи неизвестным лицам.
После задержания мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время фигурант заключен под стражу, полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям и устанавливают организаторов поставки.