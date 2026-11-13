Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Урал

В Югре задержали наркокурьера с 14,5 кг наркотиков

На трассе Р-404 под Нефтеюганском сотрудники полиции остановили автомобиль с крупной партией наркотиков. В тайнике за металлической обшивкой кузова машины обнаружили восемь брикетов общей массой около 14,5 кг, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Полиция Югры

За рулем УАЗ «Пикап» находился 42-летний житель Ростовской области. По данным полиции, он забрал груз в Санкт-Петербурге и вез его в Нижневартовск для передачи неизвестным лицам.
После задержания мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время фигурант заключен под стражу, полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям и устанавливают организаторов поставки.

Авторы

  • Полина Бабинцева