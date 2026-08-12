Власти Германии разрешат спецслужбам тайную прослушку и «онлайн-обыски»

Глава МВД ФРГ Александр Добриндт анонсировал реформы внутренней и внешней разведки. По его словам, законодательство, регулирующее работу спецслужб и частично силовых ведомств, пришлось не просто менять, а практически переписать заново.

«Перед нами стоят новые угрозы, с которыми мы сталкиваемся постоянно,— пояснил господин Добриндт.— Мы ежедневно оказываемся мишенью для гибридных угроз со стороны иностранных держав». Каких именно, уточнять перед камерами он не стал.

Речь идет о пакете законодательных инициатив, которые министр назвал «революционными» и которые затронут работу прежде всего служб внутренней и внешней разведки: Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службы (BND). Сами ведомства не реформируют, а вот их оперативные возможности расширят. В частности, разрешат им использовать ИИ, обмениваться данными с Минобороны, собирать более полное досье на интересующих лиц при помощи биометрии, баз данных и онлайн-поиска.

Одно из самых резонансных нововведений — право проводить «онлайн-обыски», тайно получая доступ к данным на компьютерах и смартфонах, перехватывать коммуникации на самих устройствах, а внедрившись в компьютерные системы, выводить их из строя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкой разведке разрешат онлайн-обыски»