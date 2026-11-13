Совладельцев обеспечивающего электричеством Забайкалье ТГК-14 судят за махинации

Следователи УМВД по Забайкальскому краю отчитались об окончании предварительного расследования этого дела весной 2026 года. Тогда речь шла о хищении или растрате вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их легализации на общую сумму 4,5 млрд руб. Однако, по предварительной информации, прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, отправив материалы на дополнительное расследование. Почти одновременно надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Забайкалья с иском об аресте акций ТГК-14 и всего имущества Константина Люльчева и Виктора Мясника. Также прокуроры настаивали на признании недействительной продажи им и их структурам акций ТГК-14 в 2021 году «Энергопромсбытом» — дочерней компанией РЖД. На этом основании ведомство потребовало обратить активы фигурантов в доход государства. Арбитраж эти требования удовлетворил частично.