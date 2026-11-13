Совладельцев обеспечивающего электричеством Забайкалье ТГК-14 судят за махинации
Суд Читы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Константина Люльчева и Виктора Мясника — совладельцев и руководителей ПАО ТГК-14, обеспечивающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье. Материалы уголовного дела в отношении господ Люльчева и Мясника поступили в Центральный райсуд Читы, и первое заседание по нему было назначено на 13 ноября. Совладельцы ТГК-14 обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ) и легализации в таком же размере добытых преступных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следователи УМВД по Забайкальскому краю отчитались об окончании предварительного расследования этого дела весной 2026 года. Тогда речь шла о хищении или растрате вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их легализации на общую сумму 4,5 млрд руб. Однако, по предварительной информации, прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, отправив материалы на дополнительное расследование. Почти одновременно надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Забайкалья с иском об аресте акций ТГК-14 и всего имущества Константина Люльчева и Виктора Мясника. Также прокуроры настаивали на признании недействительной продажи им и их структурам акций ТГК-14 в 2021 году «Энергопромсбытом» — дочерней компанией РЖД. На этом основании ведомство потребовало обратить активы фигурантов в доход государства. Арбитраж эти требования удовлетворил частично.
Между тем после «работы над ошибками» забайкальские следователи изменили обвинение совладельцам ТГК-14, инкриминировав им мошенничество, причем сумма похищенного увеличилась почти в пять раз, дойдя до 22 млрд руб. По некоторым данным, сюда были включены потери РЖД и ряд других махинаций. Как уточнили 13 ноября в МВД, дело насчитывает 84 тома, в ходе расследования допрошено более 60 свидетелей, а стоимость арестованного имущества фигурантов превышает 11 млрд руб.