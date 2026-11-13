Официальные курсы валют ЦБ на 14 ноября
|Австралийский доллар
|55,8959
|Английский фунт
|108,7523
|Белорусский рубль
|27,3811
|Гонконгский доллар*
|10,4692
|Дирхам ОАЭ
|22,3694
|Доллар США
|82,1516
|Евро
|91,0322
|Индийская рупия**
|87,2100
|Казахстанский тенге**
|18,5185
|Канадский доллар
|57,6300
|Китайский юань
|12,3149
|СДР
|110,8430
|Сингапурский доллар
|63,8666
|Турецкая лира*
|16,3602
|Украинская гривна*
|18,1011
|Шведская крона*
|82,2867
|Швейцарский франк
|98,1501
|Японская иена**
|51,3897
*За 10. **За 100.