Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 14 ноября

Австралийский доллар55,8959
Английский фунт108,7523
Белорусский рубль27,3811
Гонконгский доллар*10,4692
Дирхам ОАЭ22,3694
Доллар США82,1516
Евро91,0322
Индийская рупия**87,2100
Казахстанский тенге**18,5185
Канадский доллар57,6300
Китайский юань12,3149
СДР110,8430
Сингапурский доллар63,8666
Турецкая лира*16,3602
Украинская гривна*18,1011
Шведская крона*82,2867
Швейцарский франк98,1501
Японская иена**51,3897

*За 10. **За 100.