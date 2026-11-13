На Кубани в ДТП с участием электросамокатов погибли три человека

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали 4,5 тыс. ДТП с участием СИМ. В них погибли 76 человек, еще 4,7 тыс. получили травмы. В исходных данных нет показателя по Кубани за аналогичный период 2025 года, поэтому динамику региональной аварийности оценить нельзя.