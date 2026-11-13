На Кубани в ДТП с участием электросамокатов погибли три человека
На Кубани за десять месяцев 2026 года в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли три человека, еще 267 получили травмы. Всего в регионе зарегистрировали 257 таких ДТП, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.
По данным ведомства, 161 авария произошла по вине пользователей электросамокатов и других СИМ. В этих происшествиях пострадали 166 человек.
Три ДТП со смертельным исходом произошли из-за наездов и столкновений, связанных с неосторожностью пользователей СИМ и нарушениями ими правил дорожного движения.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали 4,5 тыс. ДТП с участием СИМ. В них погибли 76 человек, еще 4,7 тыс. получили травмы. В исходных данных нет показателя по Кубани за аналогичный период 2025 года, поэтому динамику региональной аварийности оценить нельзя.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 2027 года начнут штрафовать за размещение СИМ вне установленных мест. Соответствующие поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях» были приняты на 89-й сессии ЗСК.