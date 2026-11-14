Лихачев указал на потребность США в товарах под санкциями

«Они уже до такой степени дошли, что начинают системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки — самая инновационная экономика в мире, и не может прожить без определенных товаров, которые под санкциями», – сказал Алексей Лихачев.