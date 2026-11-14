Лихачев указал на потребность США в товарах под санкциями
Глава «Росатома» Алексей Лихачев указал, что экономика США нуждается в ряде товаров под санкциями, комментируя договоренность возобновить поставки российского дизеля. По его оценке, такие ограничения способны навредить и самой американской экономике.
«Они уже до такой степени дошли, что начинают системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки — самая инновационная экономика в мире, и не может прожить без определенных товаров, которые под санкциями», – сказал Алексей Лихачев.
В основу договоренности по дизелю легли итоги переговоров, которые 9 октября провели президенты РФ и США. Ввоз российского дизеля на американский рынок разрешили временно. В России приступили к досрочной отмене мер, ограничивавших экспорт этого топлива.
Для октября в оценках возможных поставок фигурировали 300 тыс. тонн. Ноябрьский объем мог составить 500 тыс. тонн, а декабрьский – 1 млн тонн.
Быстрый переход к снятию санкций и работе над контрактами глава «Росатома» Алексей Лихачев счел свидетельством эффективности разговора президентов.
Алексей Лихачев сопоставил рынок нефтепродуктов с рынком урана и допустил, что в случае запрета урановых поставок эффект оказался бы сильнее. Он объяснил это большей концентрацией рынка урана и его чувствительностью к изменениям предложения. На мировом рынке обогащения урана госкорпорация заняла по итогам 2025 года первое место.
Госкорпорация «Росатом» продолжает исполнять свои обязательства за рубежом. Ее руководитель рассчитывает на развитие сотрудничества, если будут обеспечены безопасность России и ее интересы.