В Анапе в 2026 году отремонтировали 240 тыс. кв. м грунтовых дорог
В Анапе подвели промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети. Как сообщила глава города Светлана Маслова, в 2026 году в муниципалитете отремонтировано 240 тыс. кв. м дорог с грунтовым и щебеночным покрытием, что более чем в два раза превышает показатель 2025 года (111 тыс. кв. м).
«Когда я вступила в должность, большая часть обращений от жителей касалась неудовлетворительного состояния дорог. Чтобы объективно оценить состояние улично-дорожной сети, мы провели инвентаризацию сельских дорог и сформировали перечень улиц, требующих первоочередного ремонта. Это дороги вблизи школ, детсадов и других соцобъектов и наиболее загруженные улицы, важные для транспортной доступности»,— написала Светлана Маслова в мессенджере «Макс».
По ее данным, в основном речь шла о дорогах с грунтовым и щебеночным покрытием, требующих ремонта в рамках содержания улично-дорожной сети. Перед дорожниками стояли задачи по грейдированию, отсыпке щебнем и обустройству водоотводных кюветов, отметила Светлана Маслова. В ходе работ подход корректировался с учетом особенностей каждой улицы и обращений жителей.
В муниципалитете была опробована новая технология укрепления дорожного покрытия с использованием асфальтогранулята — материал укладывали с последующим уплотнением и проливкой битумной эмульсии. Практика показала положительный результат, однако применить технологию удалось не везде: необходимо твердое основание. Там, где условия не позволяли использовать асфальтогранулят, дороги отсыпали щебнем — это позволяет сформировать более прочное основание и в дальнейшем при необходимости перейти к устройству покрытия с применением асфальтогранулята.
В настоящее время работы на улицах из первоочередного перечня подходят к завершению. Далее в администрации сформируют перечень сельских улиц, которые будут приведены в порядок в 2027 году. «Задача — последовательно охватить все населенные пункты, отталкиваясь от состояния дорог и обращений жителей»,— подчеркнула Светлана Маслова.
Ранее в интервью «Ъ-Кубань» Светлана Маслова рассказала, что, заняв пост, она в первую очередь открыла комментарии в своих соцсетях, чтобы получить информацию о наиболее значимых проблемах от анапчан. В топе жалоб оказалось состояние дорог. Людей не устраивало качество ремонта. Причем преимущественно это были жалобы с сельских территорий. По словам главы Анапы, стало понятно, что необходимо наладить системный подход к содержанию улично-дорожной сети города, поэтому планы администрации относительно дорожного ремонта были пересмотрены. Местные власти отказались от капитальных ремонтов в центре и перераспределили средства на те участки, по которым действительно сегодня невозможно проехать.