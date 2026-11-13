В Анапе в 2026 году отремонтировали 240 тыс. кв. м грунтовых дорог

В муниципалитете была опробована новая технология укрепления дорожного покрытия с использованием асфальтогранулята — материал укладывали с последующим уплотнением и проливкой битумной эмульсии. Практика показала положительный результат, однако применить технологию удалось не везде: необходимо твердое основание. Там, где условия не позволяли использовать асфальтогранулят, дороги отсыпали щебнем — это позволяет сформировать более прочное основание и в дальнейшем при необходимости перейти к устройству покрытия с применением асфальтогранулята.