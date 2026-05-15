«Сегодня отдых в Анапе — это безопасно, с основной бедой мы справились, пляжи чистые»

15 мая исполнилось 100 дней с момента вступления Светланы Масловой в должность главы Анапы. Сама она родом из этого города. Карьеру начала в Калининградской области, где проработала около 35 лет, последние пять занимала должность замглавы Совмина Крыма. Но в итоге вернулась на малую родину. Пятого февраля анапские депутаты назначили ее на пост главы курорта. О первых результатах работы в новой должности, подготовке города к летнему сезону, планах по решению дорожных проблем, а также своем видении перспектив дальнейшего развития муниципалитета мэр курорта рассказала в интервью «Ъ-Кубань».

Глава Анапы Светлана Маслова: «Нерешаемых проблем вообще не существует»

Фото: пресс-служба администрации Анапы

— Светлана Борисовна, принято считать, что первые сто дней руководства позволяют сформировать видение наиболее значимых, наиболее актуальных проблем. Судя по отзывам анапчан, вы за многие уже взялись. Ваше мнение: какие из этих проблем решаемые, какие — нет?

— Нерешаемых проблем вообще не существует. Просто важно своевременно увидеть, что проблема есть, и наметить пути ее решения. Но когда я сюда приехала, поняла, что, пожалуй, основная проблема — это отсутствие коммуникации с населением. С одной стороны, видно, что люди получают как бы усеченную информацию. А с другой, я для себя приняла решение, что самая большая информированность — вот там, за окнами. Потому что не каждый чиновник к тебе придет и скажет, что у него в хозяйстве проблема, которую у него не получается разрешить.

Как считали жители, они не владели в полной мере информацией о том, чем занималась администрация, каким образом объекты попадали в те или иные программы, почему они не привлекались к участию, допустим, к определению очередности реализации объектов благоустройства. Но сегодня подход в работе с населением уже иной: органы власти должны быть максимально открыты.

— И что вы поменяли в коммуникации с людьми?

— Первое — я открыла комментарии к своим соцсетям. Первый месяц это был шквал, который мне пришлось самой обрабатывать. Очень быстро выяснились все самые острые проблемы.

— Какие же оказались самыми кричащими?

— В топе оказалось состояние дорог. Людей не устраивало качество ремонта. Мы начали объезды, чтобы собственными глазами убедиться в справедливости претензий анапчан. Причем преимущественно это были жалобы с сельских территорий. Мы встречались с жителями, встречи шли по два-три часа, это были открытые разговоры. Все их жалобы подтвердились. Качество дорог действительно оставляет желать лучшего. У нас сейчас низкий процент дорог в асфальтобетоне, недостаточная освещенность в поселениях (это уже другой проблемный вопрос, который поднимали люди).

Еще одна серьезная проблема — это ненадлежащее качество транспортного обслуживания. Общественный транспорт, положа руку на сердце, находится в плачевном состоянии. Есть вопросы к его малой вместимости, отсутствию доступности, невыполнению расписания.

Отдельная тема, уже более капиталоемкая, более серьезная — это необходимость строительства новых дошкольных и общеобразовательных учреждений. Действительно, в Анапе сейчас — нехватка мест, которая пока нам не позволяет перейти на односменный режим работы школ. У нас есть классы, где по 40 учеников. Это, конечно, достаточно серьезная нагрузка на преподавателей. Есть школы, которые в достаточной мере не обеспечены необходимой инфраструктурой (например, там нет спортзалов, нет актовых залов, мастерских).

Город разрастается, а школ здесь давно не строили. И мы сегодня нуждаемся в соцобъектах, в которых можно полностью реализовывать и основную, и дополнительную программы.

В целом, я бы сказала, общая обеспеченность по школам у нас на уровне 60%. Конкретно сейчас мы занимаемся проектом школы в городе (на ул. Ленина) на 1,8 тыс. мест.

Дошкольными учреждениями тоже занимаемся, так как у нас демографическая программа выполняется, дети рождаются. От плановых показателей открытия мест в ДОУ мы не отказываемся. Уже подобраны участки под их строительство. Буквально на днях открываем новый детский сад на 220 мест, сейчас объявим конкурс на его название.

— Поговаривают, что вы достаточно круто пересмотрели подходы по ряду направлений.

— Видите ли, в чем дело. Возьмем, к примеру, дороги. Построить дорогу или отремонтировать ее один раз и забыть — этого мало. Надо научиться содержать то, что построено. К сожалению, здесь длительное время не был организован системный процесс ни уборки территории, ни содержания улично-дорожной сети.

Мы сейчас пересмотрели многие планы, которые изначально были заложены в бюджет и имели целью улучшить то, что и так неплохо функционирует. Например, были выделены средства на ремонт участков дорог в центре, с заменой там, условно, бортового камня, с полной заменой основания и трехслойным асфальтобетоном. И это притом что часть дорог находились в состоянии, когда проехать было невозможно.

Так вот мы пересмотрели эти планы, решив, что ограничимся нанесением нового слоя асфальта, сэкономим деньги и на них начнем системно подходить к содержанию всей улично-дорожной сети.

Мы провели серьезную инвентаризацию, фактически проехали все дороги, отдефектовали их, поняли, какие виды работ надо осуществить, провели расчеты, нашли дополнительные деньги за счет экономии. И уже приступили к реализации обновленных планов. Подрядчики уже вышли на эти работы, чтобы сделать дороги проезжаемыми.

План ремонтов по каждой территории мы опубликовали на сайте. Теперь каждый анапчанин может зайти и посмотреть, какие виды работ на интересующей его дороге в его районе будут выполнены, какой километраж определен, в какие сроки ремонт должен быть завершен. Мы обещали до конца года (выполнить этот план по текущему ремонту.— «Ъ-Кубань»).

Сейчас администрация занята контролем подрядчиков, чтобы они своевременно вышли и отработали качественно.

Светлана Маслова рассказала «Ъ-Кубань» о своем видении перспектив дальнейшего развития курорта

Фото: пресс-служба администрации Анапы

— Почему вы считаете, что вам удастся добиться от подрядчиков качества дорог лучшего, чем удавалось добиться вашим предшественникам?

— Мы ввели в контракты нормы о гарантийных обязательствах. Если какие-то огрехи будут появляться, будем добиваться устранения недостатков. К сожалению, раньше такие требования об исправлении брака по гарантии не устанавливались и подобные претензии не предъявлялись.

— Почему раньше этого не делалось?

— Было принято считать, что это текущие работы, которые никакой гарантии не имеют.

— Хорошо, но решение дорожной проблемы — это вопрос в первую очередь финансирования.

— Город сейчас участвует во всех программных отраслевых мероприятиях, разработанных краевой администрацией. Мы являемся получателями субсидий из краевого бюджета. Помимо этого, мы аккумулируем средства дорожного фонда, доходы бюджета и те средства, которые мы получаем от платных парковок, которые так нелюбимы нашими жителями. Тем не менее платные парковки в том числе сегодня помогают решать проблемы по содержанию улично-дорожной сети.

Я считаю, что системным подходом за два года мы выровняем эту ситуацию и дальше уже будем заниматься развитием.

— А как планируете справляться с самым сложным и дорогим — школами и детсадами? Это ведь миллиарды рублей.

— Конечно же, город своими силами это никогда не построит. Поэтому мы тоже участвуем во всех программах, подаем заявки на участие в национальном проекте и в иных федеральных проектах.

Субъектам здесь оказывается помощь. Но нужно иметь проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. И здесь мы сейчас переходим на типовые проекты, эксклюзив нам не по карману. Тем более у Минстроя на выбор есть достаточно много проектов, которые уже эксплуатируются.

Здесь план прост: перейдя на типовые проекты, мы и снизим стоимость строительства, и оптимизируем расходы по дальнейшему эксплуатационному содержанию этих объектов. Это решаемые задачи.

К сожалению, последние два года не очень качественно проводились работы по проектированию. Часть денег, которая была выделена на социальные объекты, у нас изъяли ввиду несвоевременного исполнения обязательств, и проекты остались не реализованы. Средства на школу сначала выделяли, потом изъяли, потому что несвоевременно провели определенные процедуры, на клуб в Супсехе изъяли. Еще есть ряд проблемных объектов. Если бы за ними был надлежащий контроль и спрос с подрядной организации, которая приступила к проектированию, наверное, этих ошибок удалось бы избежать. Если бы тогда не ушли в индивидуальное проектирование, а пошли по пути типового, эти объекты уже бы были введены в эксплуатацию.

— Получается, вы не боитесь идти против сложившейся практики? Обычно чиновники боятся принимать нестандартные решения?

— Часто у нас просто логичные шаги воспринимаются как нестандартные, хотя ничего запредельного в них нет. Вот в этом году мы продлили отопительный сезон. Это абсолютно простое решение, которое надо было просто своевременно принять. Но нам звонили коллеги из другого города с вопросом о том, как мы это сделали. Я отвечаю: очень легко, мы просто посмотрели прогноз погоды, поняли, что изначальное решение о периоде отопительного сезона было ошибочным, и исправили его.

— На ваш взгляд, насколько сегодня Анапа растет как городская агломерация, куда переезжают люди, приходит капитал, ведется строительство?

— У нас идет ежегодный прирост населения. Идет активное строительство многоквартирных домов. Механизм КРТ работает на больших массивах. Только сейчас в Анапе реализуется девять проектов комплексного развития территорий. Соответственно, для людей, которые там будут жить, нужно строить новую социальную инфраструктуру.

Если говорить о росте уже не числа постоянных жителей, а гостей курорта, то тут у нас шире задача стоит: не просто, чтобы к нам гости приезжали, а мы хотим, чтобы они к нам возвращались потом многократно.

В целом наша стратегическая перспективная задача — сделать курорт круглогодичным. Все условия для этого есть: и климатические, и природные, и инфраструктурные.

— Давайте поговорим о сезоне этого года. В прошлом году по известным причинам был спад. Чего ждать в этом?

— Да, в прошлом году был спад, но те, кто любит Анапу, кто привык в ней отдыхать, все равно приехали. Часть отелей, которые имеют свою инфраструктуру, отработали, но отработали, можно сказать, на грани рентабельности или с убытками. Но зато они сохранили свои трудовые коллективы, и это очень большое дело.

Что происходит с этим сезоном… Мы сейчас активно занимаемся пополнением пляжного песка, чтобы получить положительное заключение Роспотребнадзора и получить разрешение на использование пляжных территорий.

В экспериментальном порядке отсыпан километр пляжа в селе Витязево, три пользователя уже получили положительное заключение, водная акватория обследована, и мы этот участок вывели из зоны ЧС. Здесь уже можно принимать отдыхающих.

Помимо него, из зоны ЧС мы вывели еще восемь территорий галечных пляжей. Они тоже будут вовлечены в рекреационный процесс и смогут использоваться не только близлежащими средствами размещения, но и другими отелями, которые смогут обеспечить отдыхающим выезды на море.

Сейчас нам надо ввести, за минусом этого километра, 12 км песчаного берега. Они разделены на четыре участка. Первый (3,4 км) завершен, готовимся к его сдаче Роспотребнадзору. Ко второму уже приступили и дальше по плану работы произведем на всех участках.

— Были критические голоса по поводу завоза песка, мол, он не совсем такой, время и море сделают все сами.

— Да, были. Но, так как мы хотим запустить работу курорта уже сегодня, решили, что у нас нет времени ждать. С учетом того, что наш город — курортный и от этой отрасли зависят еще пять сопутствующих (транспорт, общественное питание и другие), а это все рабочие места, это наша экономика, мы должны работать. Из-за проседания прошлого сезона мы только в бюджет недобрали практически 800 млн рублей. Поэтому мы интенсивно двигаем эту работу с отсыпкой пляжей новым песком. Рассчитываем, что к лету еще два участка пляжей откроем, а это уже примерно половина.

«Ъ-Кубань» выяснил у мэра Анапы, как изменится политика администрации курорта в отношении самостроев

Фото: пресс-служба администрации Анапы

— Полагаете, в этом году удастся восстановить турпоток?

— На сегодняшний день у нас функционирует 260 объектов размещения, которые уже на 45% заполнены отдыхающими. Также мы мониторим бронирования на предстоящий сезон. Предполагаю, что показателей сезона-2024 не будет, но на сегодняшний день мы уже видим прирост +10% к прошлому году. На этот момент процент бронирования на лето уже составляет 42% от номерного фонда. А номерной фонд у нас — это 1,6 тыс. объектов, которые рассчитаны более чем на 180 тыс. мест.

Важно, что отельеры даже в такое непростое время не замораживали свои проекты, весь прошлый год и начало этого они завершали строительство. И мы в этом году открыли несколько новых объектов. Надеемся, к ним приедут отдыхающие.

— Что вы сейчас хотите сказать тем отдыхающим, которые думают: приезжать в Анапу в этом году или пока рано?

— Хочу донести до всех, не только до анапчан, у которых от этого зависят рабочие места, но именно до потенциальных гостей: на сегодняшний день отдых в Анапе — это безопасно, с основной бедой мы справились, пляжи чистые. Сейчас мы просто возмещаем песок, который был вывезен с мазутом. Мы будем обслуживать пляжи и предоставим всю инфраструктуру на открытых пляжных территориях: и удобные проходы для маломобильных групп населения, и стеллажи, и зонтики, и раздевалки, и душевые кабинки — все, что было раньше. Поэтому не только можно, но и нужно ехать.

— С учетом прошлогодней просадки по ценам, что будет с ними в этом году? Каков ваш прогноз?

— С учетом сегодняшних темпов бронирования, считаю, цены будут потихоньку возвращаться на прежний уровень, конечно, в зависимости от категорийности, качества услуг, что, наверное, правильно. Тем не менее, думаю, в этом году отдых в Анапе будет все равно самым доступным, если сравнивать его с другими территориями.

— Как сегодня в Анапе проходит процесс легализации гостевых домов?

— Этот процесс идет. Это простая процедура, которая носит заявительный характер. Любой предприниматель, самозанятый, который хочет продолжать вести этот бизнес, должен включиться в реестр. Какие здесь вопросы возникают... Те, кто еще не включились, может быть, еще не верят, что закон будет работать. Но он будет работать, и там действительно написано, что тот, кого нет в реестре, не вправе осуществлять гостиничную деятельность, размещать рекламу.

На сегодняшний день у нас около тысячи объектов размещения подобного плана легализовались.

Это и жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, которые предназначены для отдыха, и объекты, которые построены на землях сельхозназначения, ранее предназначавшихся условно под садовые домики. Поэтому 1068 объектов — это первый шаг. Главное, что они зарегистрировались, безопасность оказываемых ими услуг проверена.

— Что сейчас происходит с проектом «Новая Анапа»?

— Это большой федеральный проект. Он сейчас находится в проработке.

— Вы начали привлекать кадры из Крыма. В вашей команде появились бывший министр ЖКХ Крыма Сергей Донец и бывший заместитель министра финансов республики Елена Давыдченко. Следует ли ожидать еще какого-то усиления оттуда?

— Просто заместитель, который вел этот блок ранее, принял решение вернуться в Краснодар. А с Сергеем Олеговичем я работала с 2020 года. Он был сначала заместителем министра ЖКХ Крыма, потом — министром долгое время. Но два с половиной года назад ушел из министерства и продолжил свою работу в федеральной строительной компании. Когда его проект там подходил к завершению, я предложила ему поработать в Анапе, и он согласился.

Я выбираю кадры не по территориальному принципу, а по профессионализму и готовности людей. Я работала в разных командах, и мне вообще повезло: у меня были хорошие руководители, замечательные наставники и хорошие специалисты.

Многие из коллег, в том числе из Калининграда, хотели бы сюда приехать, но это остается на их усмотрение. И если у меня будет возможность привлечь профессионалов, я обязательно буду привлекать их с любой территории.

— Планируете ли вы какие-то крупные инфраструктурные проекты?

— Мы видим дальнейшее развитие Анапы, еще раз подчеркну, как туристического города, а не города — спального микрорайона мегаполиса.

Первое, что мы хотим,— это сделать курорт круглогодичным. А значит, нам нужны современные места круглогодичного размещения. Далее, если люди приезжают отдыхать, даже на неделю, им надо какую-то досуговую программу организовать. На мой взгляд, в Анапе не хватает хороших объектов культуры. Ну, может быть, это небольшой театр, концертный зал, спортивные и развлекательные объекты.

Нужно продолжать развивать медицинское направление — то, которое позволяет в межсезонье пройти курс процедур, ванны, грязи. То есть концепция такая: приехал в межсезонье, принял процедуры, прошелся по набережной, подышал морским воздухом, а вечером сходил на концерт.

Светлана Маслова: «Мы сейчас пересмотрели многие планы, которые изначально были заложены в бюджет»

Фото: пресс-служба администрации Анапы

— Давайте поговорим про бюджет. Вы сказали, что в прошлом году 800 миллионов вы потеряли. Что прогнозируете по этому году?

— С бюджетом надо работать, им нужно уметь управлять, уметь видеть резервы. Например, на сегодняшний день у нас, к сожалению, не все объекты введены в хозяйственный оборот, а это значит, не все они облагаются имущественными налогами, земельным налогом, не везде корректно применяются налоговые ставки. В том числе есть и объекты с неоформленными правоотношениями, нигде не засвеченные ни по праву собственности, ни по аренде. В том числе проинвентаризировано не все, что построено как ИЖС, а используется как коммерция.

Далее, в этом году мы поправим свою программу приватизации и выставим определенные объекты на торги. Есть запрос от малого бизнеса на предоставление участков и под сельхозпроизводство. Мы рассматриваем эти заявки и, конечно же, будем их удовлетворять. Запустим в хозяйственный оборот земельные участки, иное имущество. У них появится хозяин, который будет за них отвечать, а мы получим свои налоги.

Думаю, по итогам этого года по бюджету выйдем на уровень 2024-го. Конечно, спасибо краевой администрации. Они нам курортный сбор компенсировали в этом году, который мы потеряли в прошлом.

— Как дальше будет строиться работа с самостроями?

— Мы уже боремся по нескольким направлениям. В 2025 году усилилась эта работа, органы муниципального контроля сплошным методом выявляли самострои по закрепленным территориям, прямо ногами все прошли. Порядка 50 процессов о сносе в прошлом году было завершено, пятьдесят три исполнительных листа сейчас находятся в работе.

Наиболее серьезные проблемы у нас там, где произошло строительство на сельхозземлях. Частично это касается массивов, которые по распоряжению губернатора признавались особо ценными землями, и на них вообще ничего строить было нельзя. Но по большей части речь о землях, которые ранее принадлежали крупным крестьянско-фермерским хозяйствам. Их делили на отдельные участки и перепродавали как садовые по поддельным документам. На сегодняшний день там уже стоят жилые дома, причем с регистрацией.

Сегодня мы проводили большое совещание со всем силовым блоком и решили, что сделаем полную инвентаризацию этих объектов, зафиксируем их состояние, чтобы это не привело к дальнейшему разрастанию проблемы. Индивидуально будем подходить. Там есть люди, которые были обмануты мошенниками, они фактически потерпевшие.

Уже есть ряд уголовных дел, есть вступившие в законную силу решения судебные, приговоры и в отношении кадастровых инженеров, и в отношении специалистов муниципального уровня.

Но кроме обманутых, есть и те, кто понимал, что покупал, рассчитывая потом каким-то образом эти объекты легализовать. В случаях, где установим недобросовестность, однозначно будем доводить до сносов.

Мы сейчас стали больше заниматься профилактикой этой проблемы. Опубликовали на сайте предостережение: если задумали приобрести земельный участок, нужно обязательно обратиться в администрацию, получить градостроительный план земельного участка.

Но, помимо самостроев, у нас есть проблема уклонения от введения объектов в эксплуатацию. Мы выявили более тысячи объектов, которые практически все функционируют уже по семь-десять лет, но в эксплуатацию не вводятся. Уже обследовали 232 таких объекта. Готовим заявления в суды на приостановку их деятельности. Предполагаем, что к нам не пришли их вводить по причине того, что там не соблюли градостроительные регламенты. Это может повлечь за собой нарушение прав третьих лиц. У нас нет цели их снести. Мы хотим, чтобы их ввели в гражданский оборот. Но посмотрим, что получится.

— Светлана Борисовна, вопрос к вам не столько как к мэру, сколько как к уроженке Анапы. Какие любимые места у вас в городе, которые вы посоветовали бы туристам?

— Мое детство прошло прямо на самом берегу. Моя семья жила на улице Пушкина, там, где санаторий «Русь». Я именно этот район люблю, и весь Высокий берег. Люблю место у скалы, где мы плавали. Там до сих осталась плита, на которой мы загорали, дорога до турецких ворот, пушки, фотографии с которыми есть и у меня, и у детей, и у внуков. Наверное, здесь фотографируются все, кто приезжают в наш город.

Беседовали Александр Вашина и Михаил Волкодав