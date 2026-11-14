В Черноземье 16 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C
В понедельник, 16 ноября, жителей Черноземья ожидает прохладная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от -2°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит -1°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +1°C, а ночью температура снова опустится до -1°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет -1°C, днем воздух прогреется до +4°C, вечером будет +2°C, а ночью температура вновь опустится до -1°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается -1°C, днем будет до +4°C, вечером — +1°C, а ночью температура вновь опустится до -1°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит -1°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +1°C, а ночью столбик термометра покажет -2°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается -1°C, днем — +4°C, вечером столбик термометра покажет +1°C, а ночью также будет -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет -1°C, днем — +4°C, вечером — -1°C, а ночью столбик термометра покажет -2°C. Ветер до 3 м/с.