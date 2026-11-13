В Черноземье 15 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C
В воскресенье, 15 ноября, жителей Черноземья ожидает прохладная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +3°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +2°C, а ночью температура опустится до -1°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +3°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером будет вновь +3°C, а ночью температура опустится до -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +2°C, днем будет до +4°C, вечером +1°C, а ночью температура вновь опустится до -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +4°C, вечером также будет +2°C, а ночью столбик термометра вновь покажет -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +4°C, вечером столбик термометра снова покажет +2°C, а ночью будет -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +3°C, днем — +4°C, вечером — +2°C, а ночью столбик термометра опустится до -1°C. Ветер до 5 м/с.