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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Южный Урал

Каменная летопись, рок с оркестром и бабушка-ведьма

Какие концерты, спектакли и экскурсии посетить в Челябинске с 14 по 20 ноября

В ближайшие дни жителей Челябинска ждут прогулка с геологом по облицовке зданий и мостовых города, рок-хиты Queen и «Кино» в исполнении духового оркестра, а также сольное выступление звезды мировой оперной сцены Хиблы Герзмава. В театральной афише — классическая драма о любовном четырехугольнике по пьесе Ивана Тургенева, бродвейская комедия 1970-х о слепом юноше и его соседке, а также пронзительный моноспектакль о встрече с призраком отца. Кинопрограмма недели включает биографическую драму о молодом Сильвестре Сталлоне, поэтичную ленту Джима Джармуша и ретропоказ криминальной комедии с Брюсом Уиллисом.

Кадр из фильма "Патерсон" / Paterson, 2016. Режиссер Джим Джармуш.

Кадр из фильма "Патерсон" / Paterson, 2016. Режиссер Джим Джармуш.

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