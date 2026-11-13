Каменная летопись, рок с оркестром и бабушка-ведьма

В ближайшие дни жителей Челябинска ждут прогулка с геологом по облицовке зданий и мостовых города, рок-хиты Queen и «Кино» в исполнении духового оркестра, а также сольное выступление звезды мировой оперной сцены Хиблы Герзмава. В театральной афише — классическая драма о любовном четырехугольнике по пьесе Ивана Тургенева, бродвейская комедия 1970-х о слепом юноше и его соседке, а также пронзительный моноспектакль о встрече с призраком отца. Кинопрограмма недели включает биографическую драму о молодом Сильвестре Сталлоне, поэтичную ленту Джима Джармуша и ретропоказ криминальной комедии с Брюсом Уиллисом.