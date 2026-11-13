В январе-октябре перевозки контейнеров на СвЖД составили 326 тыс. ДФЭ

За 10 месяцев 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) объем перевозок в груженых и порожних контейнерах в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) снизился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 326 тыс., сообщили в пресс-службе СвЖД.