В январе-октябре перевозки контейнеров на СвЖД составили 326 тыс. ДФЭ
За 10 месяцев 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) объем перевозок в груженых и порожних контейнерах в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) снизился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 326 тыс., сообщили в пресс-службе СвЖД.
Внутреннее сообщение также показало отрицательную динамику: отправка сократилась на 13,4% и достигла 181,4 тыс. ДФЭ. Кроме того, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, уменьшилось на 17,7% и составило 236,2 тыс. ДФЭ. Среди отправленного были следующие грузы:
химикаты и сода — 88,4 тыс. ДФЭ (-10,7%);
химические и минеральные удобрения — 22,9 тыс. (-30,8%);
лесные грузы — 20,3 тыс. (-31,1%);
нефть и нефтепродукты — 17,8 тыс. (-33,9%);
цветные металлы — 12,8 тыс. (-8,4%);
зерно — 12,6 тыс. (+25,9%).
Также отмечается прирост в перевозках огнеупоров, метизов и продуктов перемола, снижение — среди таких материалов, как черные металлы, бумага, строительные грузы и продовольственные товары. Всего в контейнерах на СвЖД было перевезено 4,6 млн тонн грузов (-15,1%).
По сети ОАО «РЖД» с начала года было перевезено 6,6 млн контейнеров ДФЭ (+5,5%).