Власти Красноярского края договариваются с сетями АЗС о стабилизации цен
Правительство Красноярского края заключило соглашение с одной из крупнейших сетей АЗС в регионе — «Красноярскнефтепродукт» (КНП) — о введении предельных надбавок на топливо для потребителей. Его целью является стабилизация цен на бензин и дизельное топливо в регионе, сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли. Соглашение было подготовлено во взаимодействии с красноярским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
В документе закреплены согласованные объемы поставок топлива от федеральных поставщиков в адрес КНП, а также прописан механизм обеспечения прозрачности ценообразования при последующей реализации топлива через сеть автозаправочных станций компании.
«Соглашение действует до конца 2026 года, определяет предельную надбавку в отношении всех видов реализуемого топлива — дизельного топлива и бензина, которую КНП может транслировать на нефтепродукты, полученные от поставщиков»,— пояснили в ведомстве.
Как отметили в УФАС, «соглашение создает нормативно-организационную основу для поддержания стабильной работы сети АЗС КНП и формирования конкурентных цен на топливном рынке Красноярского края».
Согласно сайту КНП, в структуре компании работают девять нефтебаз и 152 АЗС в Красноярском крае и Республике Хакасия. Сейчас, как уточнили «Ъ-Сибирь» в минпромторге, ведется работа по согласованию условий аналогичных соглашений с другими сетями АЗС.
Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что «Роснефть» ввела ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива в Красноярском крае, а также в Забайкальском крае и Томской области.