Власти Красноярского края договариваются с сетями АЗС о стабилизации цен

Правительство Красноярского края заключило соглашение с одной из крупнейших сетей АЗС в регионе — «Красноярскнефтепродукт» (КНП) — о введении предельных надбавок на топливо для потребителей. Его целью является стабилизация цен на бензин и дизельное топливо в регионе, сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли. Соглашение было подготовлено во взаимодействии с красноярским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС).