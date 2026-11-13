Уфимская гимназия должна выплатить 100 тысяч рублей отцу школьника
Советский райсуд Уфы обязал гимназию выплатить 100 тыс. руб. отцу пострадавшего в драке ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Проверка установила, что в марте 2025 года во время урока между учениками начальной школы произошел конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил по голове другого. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области.
Также гимназию оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).