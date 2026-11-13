Уфимская гимназия должна выплатить 100 тысяч рублей отцу школьника

Проверка установила, что в марте 2025 года во время урока между учениками начальной школы произошел конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил по голове другого. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области.