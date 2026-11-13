Более половины ижевчан считают необходимым учиться не реже раза в год
Чаще всего за регулярное обучение выступают женщины и молодые специалисты
52% экономически активных жителей Ижевска считают, что повышать квалификацию необходимо как минимум раз в год. Из них 30% предпочитают проходить обучение ежегодно, еще 22% — несколько раз в год. Таковы результаты опроса SuperJob.
Раз в два-три года обновлять знания готовы 18% респондентов, раз в четыре-пять лет — 6%, раз в шесть-десять лет — 5%. Еще 5% считают, что в их профессиональной сфере ничего не меняется и учиться не нужно.
Женщины чаще мужчин выступают за регулярное обучение: ежегодные курсы выбирают 34% опрошенных горожанок против 26% мужчин, несколько раз в год — 24% и 20% соответственно.
Готовность учиться снижается с возрастом. Среди респондентов младше 35 лет за регулярное повышение квалификации выступают 58%, в группе от 35 до 45 лет — 51%, среди жителей старше 45 лет — 47%.
Среди представителей распространенных профессий чаще всего за постоянное обучение выступают главные бухгалтеры (80%), бухгалтеры (69%), маркетологи, менеджеры по работе с клиентами и менеджеры по продажам (по 67%), а также аналитики (61%).