Ущерб от некачественных работ на ярославских очистных оценили в 500 млн
Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иски природоохранной прокуратуры о возмещении ущерба муниципальным бюджетам за некачественные работы на очистных сооружениях в четырех районах. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Общая сумма ущерба, по данным ведомства, составила около 500 млн руб.
По данным ведомства, проектировщики и подрядчики нарушили строительные нормы при выполнении муниципальных контрактов в Борисоглебском, Некоузском, Некрасовском и Рыбинском районах. Часть работ велась по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Из-за нарушений очистные сооружения не достигли целевых показателей. Суд обязал организации возместить ущерб в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение решений после их вступления в силу.
В октябре 2024 года «Ъ-Ярославль» сообщал о трех исках прокуратуры к ООО «Техмонтаж». За работы на очистных в Каменниках ведомство требовало около 181 млн руб., в Судоверфи — 123 млн руб., в Красном Профинтерне — 131 млн руб. В двух исках также фигурировало ООО «Волжскэкострой».
В мае 2026 года прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иски по очистным в Судоверфи и поселке Октябрь на общую сумму свыше 167 млн руб. По очистным в Борисоглебском районе прокуратура требовала взыскать 16,6 млн руб. с НПФ «Экосервис». В новом сообщении ведомство не уточнило, какие именно судебные решения вошли в общую сумму около 500 млн руб.