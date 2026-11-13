Ущерб от некачественных работ на ярославских очистных оценили в 500 млн

В мае 2026 года прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иски по очистным в Судоверфи и поселке Октябрь на общую сумму свыше 167 млн руб. По очистным в Борисоглебском районе прокуратура требовала взыскать 16,6 млн руб. с НПФ «Экосервис». В новом сообщении ведомство не уточнило, какие именно судебные решения вошли в общую сумму около 500 млн руб.