В Ярославле пособник телефонных мошенников вскрывал сейфы в квартирах жертв
В Ярославле полицейские задержали двух молодых людей из Москвы и Санкт-Петербурга, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По версии следствия, один из них вскрывал сейфы в квартирах обманутых жителей с помощью болгарки и передавал похищенные деньги и ценности организаторам схемы. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Уголовное дело возбуждено после хищения денег, золотых украшений и монет из двух квартир одного дома на улице Кооперативной. Общий ущерб составил не менее 9 млн руб.
По данным полиции, одной из жертв мошенников стал студент. Ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками медицинской службы и государственных ведомств. Под предлогом прохождения медосмотра они убедили молодого человека сообщить код из СМС. Затем сообщили о якобы взломанной учетной записи на «Госуслугах» и оформленной от его имени доверенности на иностранного гражданина, который якобы помогал незаконным вооруженным формированиям.
Под предлогом аннулирования доверенности и проверки имущества мошенники организовали видеосвязь с потерпевшим. Во время дистанционного осмотра квартиры они заметили сейфы и убедили студента впустить в жилье «специалиста». Молодой человек также показал по видеосвязи квартиру родителей в том же доме. Прибывшего мужчину он впустил в обе квартиры, назвав условленное кодовое слово, а сам ждал его в автомобиле.
После ухода незнакомца студент обнаружил взломанные сейфы. Из них пропали $2 тыс., €20 тыс., ювелирные изделия, золотые и серебряные монеты.
Оперативники задержали подозреваемого — 20-летнего жителя Москвы. По предварительным данным, он приехал в Ярославль по указанию организаторов схемы, вскрыл сейфы болгаркой и передал похищенное другим участникам группы. В качестве вознаграждения он оставил себе одну золотую монету.
Позже полицейские установили еще одного предполагаемого пособника — 22-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в причастности к двум аналогичным эпизодам: в одном случае из квартиры молодого человека похитили деньги и ценности на сумму более 300 тыс. руб., в другом — у девушки похитили имущество более чем на 5 млн руб. В обоих случаях потерпевшие сами впустили в квартиры неизвестного, который вскрывал сейфы.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.