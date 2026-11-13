В Ярославле пособник телефонных мошенников вскрывал сейфы в квартирах жертв

Под предлогом аннулирования доверенности и проверки имущества мошенники организовали видеосвязь с потерпевшим. Во время дистанционного осмотра квартиры они заметили сейфы и убедили студента впустить в жилье «специалиста». Молодой человек также показал по видеосвязи квартиру родителей в том же доме. Прибывшего мужчину он впустил в обе квартиры, назвав условленное кодовое слово, а сам ждал его в автомобиле.