Лихачев сообщил о планах очной встречи с главой МАГАТЭ до конца года

Во время звонка Алексей Лихачев предложил МАГАТЭ подключиться к обеспечению станции топливом. По словам гендиректора, он получил подтверждение от Гросси, что агентство будет участвовать в доставке дизеля. В том же разговоре руководители наметили на неделю с 16 ноября очередную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.