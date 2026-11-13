Лихачев сообщил о планах очной встречи с главой МАГАТЭ до конца года
Алексей Лихачев сообщил, что договорился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси об очной встрече до конца 2026 года. «До нового года мы должны встретиться обязательно», — заявил генеральный директор «Росатома».
В телефонном разговоре с Гросси Алексей Лихачев вновь поднял вопрос об атаках. Он описал напряженную обстановку вокруг Запорожской АЭС и рассказал об ударах по территории станции. По словам гендиректора «Росатома», нападения на людей приводили к трагическим последствиям.
Во время звонка Алексей Лихачев предложил МАГАТЭ подключиться к обеспечению станции топливом. По словам гендиректора, он получил подтверждение от Гросси, что агентство будет участвовать в доставке дизеля. В том же разговоре руководители наметили на неделю с 16 ноября очередную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
О состоянии станции глава «Росатома» рассказал в интервью RT. Он сообщил, что ЗАЭС теряла энергоснабжение и испытывала нехватку резервного топлива. Гендиректор упомянул и удары по территории объекта. По его словам, миссии МАГАТЭ на площадке подтверждают, что станция остается в безопасном состоянии.
Алексей Лихачев госкорпорации назвал подвигом то, что персонал продолжает защищать ЗАЭС в условиях прямого обстрела. Он подчеркнул, что до площадки достает даже стрелковое оружие. По словам гендиректора, почти 4,5 тыс. сотрудников подписали контракты и выбрали российское гражданство по собственной воле.
Гендиректор также привел данные о потерях среди персонала. По его словам, к моменту разговора с RT среди работников ЗАЭС насчитывалось 15 погибших. На две недели перед интервью пришлось шесть смертей.