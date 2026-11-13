В Ярославской области продают изъятый корпус земской больницы
Министерство конкурентной политики Ярославской области повторно выставило на торги ранее изъятое у собственника здание корпуса земской больницы 1913 года постройки в селе Великом Гаврилов-Ямского округа. Начальная цена объекта площадью 501,4 кв. м составляет 2,28 млн руб. Вместе со зданием продается земельный участок площадью около 4,9 тыс. кв. м.
Здание входит в выявленный объект культурного наследия «Ансамбль земской больницы». Согласно извещению на площадке «Росэлторг», повторная процедура опубликована 6 ноября. Предыдущая попытка продажи не состоялась, после чего начальную цену снизили примерно вдвое — с 4,56 млн руб.
Основанием для продажи стало заочное решение Гаврилов-Ямского районного суда от 12 декабря 2025 года. Суд удовлетворил иск Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области к собственнице здания Надежде Тулановой и постановил изъять недвижимость с последующей продажей с публичных торгов. Решение вступило в законную силу 20 февраля 2026 года.
Как следует из материалов дела, проверка состояния здания была проведена 2 ноября 2023 года. Специалисты установили, что основные несущие конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии, кирпичная кладка разрушается, имеются следы намокания и подсоса влаги. Кровельное покрытие изношено, часть лестниц разобрана, некоторые оконные проемы заложены кирпичом. Прилегающая территория заросла высокой травой.
Собственнице предписали получить задание на проведение противоаварийных работ, разработать проект и выполнить необходимые мероприятия. На это отводилось время до конца 2024 года. Однако, как установил суд, требования выполнены не были: проектная документация не разработана, работы по сохранению памятника не проведены.
Суд указал, что длительное невыполнение требований по сохранению объекта культурного наследия ухудшает его физическое состояние и создает угрозу утраты. Поэтому здание и земельный участок постановлено изъять у собственницы и продать с публичных торгов.