В Ярославской области продают изъятый корпус земской больницы

Собственнице предписали получить задание на проведение противоаварийных работ, разработать проект и выполнить необходимые мероприятия. На это отводилось время до конца 2024 года. Однако, как установил суд, требования выполнены не были: проектная документация не разработана, работы по сохранению памятника не проведены.