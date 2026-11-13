Аграрии Кубани в 2026 году получили 781 млн рублей выплат по агрострахованию

Краснодарский край занимает третье место в России по гектарам застрахованных площадей под урожай 2026 года. Так, в этом году на Кубани было застраховано 1 млн 088 тыс. га. Это немного меньше по сравнению с 1 млн 126 тыс. га под урожай 2025 года, но больше по сравнению с 987 тыс. га в 2024-м, сообщили в НСА.