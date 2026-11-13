Аграрии Кубани в 2026 году получили 781 млн рублей выплат по агрострахованию
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За девять месяцев 2026 года аграрии Краснодарского края получили 781 млн руб. выплат по агрострахованию с государственной поддержкой. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его данным, на первом месте по объему выплат находится Ростовская область (2,7 млрд руб.), на третьем — Ставропольский край (634 млн руб.).
По словам господина Биждова, в текущем году главными страховыми событиями, которые реализовались в регионах юга и Северного Кавказа, стали градобитие, сильные ливни и переувлажнение. Так, в частности, серьезные убытки в АПК юга России понес сектор животноводства, что отразилось на страховых выплатах.
«К 1 октября текущего года около 300 млн руб. получили животноводы за гибель поголовья от опасных болезней животных и стихийных бедствий по страховым случаям, которые произошли за первые девять месяцев 2026 года»,— рассказал президент НСА.
Краснодарский край занимает третье место в России по гектарам застрахованных площадей под урожай 2026 года. Так, в этом году на Кубани было застраховано 1 млн 088 тыс. га. Это немного меньше по сравнению с 1 млн 126 тыс. га под урожай 2025 года, но больше по сравнению с 987 тыс. га в 2024-м, сообщили в НСА.
В Ростовской области (лидер РФ по агрострахованию) в 2026 году было застраховано 1 млн 467 тыс. га (в 2025 году — 1 млн 166 тыс. га, в 2024 году — 1 млн 094 тыс. га). На втором месте — Ставропольский край (1 млн 129 тыс. га под урожай 2026 года).
Сегодня, по словам Корнея Биждова, аграрный рынок находился под действием ряда негативных факторов, в число которых входят нестабильность каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, цен на нее, а также на ГСМ. Все это, по словам президента НСА, сказывалось в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжит сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании.
«Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в России практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025 года»,— рассказал господин Биждов.
Он напоминает, что в 2024–2025 годах регионы юга России и Северного Кавказа серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений. По данным НСА, по убыткам, понесенным за последние три года, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).
В Краснодарском крае под урожай 2026 года было застраховано 29% посевов, в Ставрополье — 38%, в Ростовской области — 31%. Как отмечает Корней Биждов, мировая практика показывает, что в тех системах агрострахования с господдержкой, где оно не является строго обязательным для агрария, типовой охват посевов – 40–60% для основных сельхозкультур.
«Так что юг России уже постепенно приближается к пониманию, что агрострахование — это единственный инструмент, который гарантированно защитит в случае природного бедствия»,— резюмирует господин Биждов.