Подрядчиков в Тюмени будут судить за мошенничество со строительством на 80 млн

Согласно данным следствия, с марта 2019 по март 2023 года обвиняемые 38 и 30 лет заключали договоры подряда на строительство индивидуального жилья, нежилых сооружений и поставку материалов. Соглашения они не собирались исполнять. Для этого они арендовали офис в центре Тюмени, наняли компетентных сотрудников для консультирования клиентов и размещали рекламу в интернете. В некоторых случаях они имитировали начало строительства, устанавливая сваи и возводя каркас.