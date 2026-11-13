Подрядчиков в Тюмени будут судить за мошенничество со строительством на 80 млн
Прокуратура Тюменской области передала в суд материалы уголовного дела о мошенничестве со строительством (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ) на 80,6 млн руб. Обвиняемыми стали братья-руководители коммерческих организаций, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Согласно данным следствия, с марта 2019 по март 2023 года обвиняемые 38 и 30 лет заключали договоры подряда на строительство индивидуального жилья, нежилых сооружений и поставку материалов. Соглашения они не собирались исполнять. Для этого они арендовали офис в центре Тюмени, наняли компетентных сотрудников для консультирования клиентов и размещали рекламу в интернете. В некоторых случаях они имитировали начало строительства, устанавливая сваи и возводя каркас.
Всего фигуранты подписали 59 контрактов на подряд и 40 на поставку стройматериалов с 94 физическими и пятью юридическими лицами. После получения денег братья прекращали общение с клиентами и меняли офис.
По решению суда на имущество фигурантов наложен арест.