Тюменца отправили в колонию за смерть знакомого после игры в шахматы
Центральный районный суд Тюмени назначил семь лет и месяц колонии строгого режима ранее судимому 46-летнему жителю, обвиняемому в тяжком вреде здоровью своему знакомому, который из-за этого скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июня. Следствие установило, что пьяный обвиняемый со своим знакомым находились дома у приятеля. Когда хозяин квартиры ушел спать, обвиняемый и потерпевший остались вдвоем, продолжили распивать спиртное и решили сыграть в шахматы. В ходе ссоры знакомый начал толкать обвиняемого, за что тот избил его по лицу и туловищу. Когда хозяин проснулся, то нашел пострадавшего в луже крови и вызвал скорую. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, где 29 июня он скончался от травм.
При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности преступления и личность подсудимого. Также были учтены факты, что он был на учете в Областном наркологическом диспансере и характеризовался участковым отрицательно. Кроме того, суд принял во внимание наличие у обвиняемого ребенка. Наказание назначено с учетом частично присоединенного неотбытого срока по предыдущему приговору от 26 июня 2025 года. Решение не вступило в силу.