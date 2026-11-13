Тюменца отправили в колонию за смерть знакомого после игры в шахматы

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июня. Следствие установило, что пьяный обвиняемый со своим знакомым находились дома у приятеля. Когда хозяин квартиры ушел спать, обвиняемый и потерпевший остались вдвоем, продолжили распивать спиртное и решили сыграть в шахматы. В ходе ссоры знакомый начал толкать обвиняемого, за что тот избил его по лицу и туловищу. Когда хозяин проснулся, то нашел пострадавшего в луже крови и вызвал скорую. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, где 29 июня он скончался от травм.