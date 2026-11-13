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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Урал

Заведующую поликлиникой в Пыть-Яхе арестовали по делу о незаконной миграции

Городской суд Пыть-Яха отправил под стражу заведующую платной поликлиникой БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» и ее супруга, являющегося индивидуальным предпринимателем. Оба обвиняются в организации незаконной миграции (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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12 ноября суд рассмотрел представленные материалы и обстоятельства дела. В ходе заседания было установлено, что применение более мягких мер пресечения в отношении обвиняемых невозможно. Под стражей они будут находиться два месяца. Постановление суда не вступило в силу.

Авторы

  • Ирина Пичурина