Заведующую поликлиникой в Пыть-Яхе арестовали по делу о незаконной миграции
Городской суд Пыть-Яха отправил под стражу заведующую платной поликлиникой БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» и ее супруга, являющегося индивидуальным предпринимателем. Оба обвиняются в организации незаконной миграции (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
12 ноября суд рассмотрел представленные материалы и обстоятельства дела. В ходе заседания было установлено, что применение более мягких мер пресечения в отношении обвиняемых невозможно. Под стражей они будут находиться два месяца. Постановление суда не вступило в силу.