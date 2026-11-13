Артюхов и Мутко обсудили строительство домов и соцобъектов в ЯНАО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе рабочей встречи в Москве обсудили строительство соцобъектов в регионе за счет инфраструктурных облигаций компании и перспективы совместной работы по развитию рынка арендного жилья в округе. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.
Так, по льготному финансированию «Дом.РФ» на Ямале строятся семь объектов: возводятся по садику и школе в Губкинском и Салехарде, уже готовы детский сад на 240 мест и школа на 550 учащихся в Тарко-Сале. Кроме того, механизм даст возможность профинансировать создание наемного дома в Лабытнанги площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанного на 176 квартир. Стороны также обсудили совместное строительство арендного жилья для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, а также специалистов, привлекаемых для работы на приоритетных стратегических проектах автономного округа.
Виталий Мутко отметил, что Ямал пользуется финансовыми инструментами компании в полной мере. «На Ямале мы активно расселяем аварийное жилье, и для нас важно, чтобы вместе с переездом в новую квартиру семья получала все необходимое для комфортной жизни. Поэтому строим целые микрорайоны, где рядом с домом есть школа, детский сад, места для прогулок и занятий спортом. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ помогают нам решать эти задачи комплексно, привлекать льготное финансирование для строительства социальных объектов в новых жилых кварталах»,— прокомментировал Дмитрий Артюхов.