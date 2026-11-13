Артюхов и Мутко обсудили строительство домов и соцобъектов в ЯНАО

Так, по льготному финансированию «Дом.РФ» на Ямале строятся семь объектов: возводятся по садику и школе в Губкинском и Салехарде, уже готовы детский сад на 240 мест и школа на 550 учащихся в Тарко-Сале. Кроме того, механизм даст возможность профинансировать создание наемного дома в Лабытнанги площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанного на 176 квартир. Стороны также обсудили совместное строительство арендного жилья для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, а также специалистов, привлекаемых для работы на приоритетных стратегических проектах автономного округа.