Свердловские муниципалитеты получат 15,9 млн на ремонт дорог после паводков

Невьянский муниципальный округ получит 5,7 млн руб. Средства направят на восстановление дорог в Невьянске, поселках Аять и Калиново, селах Шурала и Быньги, деревне Нижние Таволги, а также на участке между селом Киприно и деревней Гашени.