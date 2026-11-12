Свердловские муниципалитеты получат 15,9 млн на ремонт дорог после паводков
Три муниципалитета Свердловской области получат 15,9 млн руб. на восстановление дорог, поврежденных в результате паводков. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Горноуральскому муниципальному округу выделили 4,9 млн руб. на ремонт четырех улиц в селе Покровском: Школьной, Победы, М. Горького и Черниговской.
Невьянский муниципальный округ получит 5,7 млн руб. Средства направят на восстановление дорог в Невьянске, поселках Аять и Калиново, селах Шурала и Быньги, деревне Нижние Таволги, а также на участке между селом Киприно и деревней Гашени.
Еще 5,3 млн руб. предусмотрено для Талицкого муниципального округа. Деньги направят на ремонт моста через реку Пышму между селом Яр и деревней Заречная.
Летом 2026 года Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями, в ряде территорий вводился режим ЧС. В числе наиболее пострадавших оказались Ирбит, Пышма, Талица, Реж.