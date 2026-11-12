ХК «Автомобилист» обыграл «Шанхайских драконов» в домашнем матче
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
В составе хозяев шайбы забросили Джордан Гросс (9-я минута), Роман Горбунов (31-я), Александр Барабанов (53-я) и Александр Кадейкин (60-я). У гостей отличились Дэвид Чен (1-я) и Бретт Мюррей (36-я).
После 24 матчей «Автомобилист» набрал 27 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Шанхайские драконы» заработали 30 очков в 24 играх и располагаются на шестой строчке Западной конференции.
Следующий матч екатеринбургский клуб проведет 14 ноября на домашнем льду против «Ак Барса».