На новогоднее оформление центра Ярославля направят почти 60 млн рублей

Как сообщили в мэрии, новые декоративные элементы появятся на всех пешеходных улицах исторического центра наряду с уже установленными малыми архитектурными формами. В перечень украшений вошли праздничные арки, искусственные ели с игрушками и световые фигуры. Среди них — самовар, балалайка, лошадка, петушок, белочка, птица и чашка.