На новогоднее оформление центра Ярославля направят почти 60 млн рублей
Мэрия Ярославля планирует установить в историческом центре 83 новых световых украшения к Новому году. Начальная цена объявленного 12 ноября электронного аукциона на их поставку, монтаж и демонтаж составляет 59,9 млн руб., следует из данных закупки.
Как сообщили в мэрии, новые декоративные элементы появятся на всех пешеходных улицах исторического центра наряду с уже установленными малыми архитектурными формами. В перечень украшений вошли праздничные арки, искусственные ели с игрушками и световые фигуры. Среди них — самовар, балалайка, лошадка, петушок, белочка, птица и чашка.
Поставлять конструкции планируют партиями: первую ожидают к 7 декабря. Весь декор должен быть установлен до 20 декабря. Демонтаж начнется 15 марта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 ноября.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске объявили закупку новогодних световых украшений с начальной ценой 9,89 млн руб. В комплект вошли семь декоративных конструкций и 110 световых консолей для фонарных столбов. Среди них — объемная фигура лошади с каретой стоимостью 850 тыс. руб., корабль с волнами за 1,5 млн руб., две фотозоны и три праздничные арки