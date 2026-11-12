Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону
Ростехнадзор) по результатам проверки подтвердил готовность Екатеринбурга к отопительному периоду 2026-2027 годов. Руководитель Уральского управления ведомства Андрей Таранов вручил паспорт готовности врио главы города Рустаму Галямову, сообщили в городской администрации.
Получение паспорта подтверждает, что город выполнил требования Ростехнадзора по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и ЖКХ к отопительному периоду.
В рамках подготовки к зиме в Екатеринбурге заменили 33,5 км тепловых сетей и провели четыре этапа гидравлических испытаний трубопроводов. К работе подготовили 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций и 467 центральных тепловых пунктов. Общая протяженность подготовленных тепловых сетей составила более 3,8 тыс. км. На теплоисточниках также сформировали основной и резервный запасы топлива.
Кроме того, городские комиссии и департамент жилищного и коммунального хозяйства проверили готовность более 9 тыс. потребителей тепловой энергии. Среди них — 8 126 жилых домов и 1 270 объектов социальной сферы. Оценку также прошли 82 теплоснабжающие и теплосетевые организации и семь владельцев тепловых сетей.