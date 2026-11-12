Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону

В рамках подготовки к зиме в Екатеринбурге заменили 33,5 км тепловых сетей и провели четыре этапа гидравлических испытаний трубопроводов. К работе подготовили 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций и 467 центральных тепловых пунктов. Общая протяженность подготовленных тепловых сетей составила более 3,8 тыс. км. На теплоисточниках также сформировали основной и резервный запасы топлива.