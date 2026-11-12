Суду подали свидетеля по-итальянски
К делу бывших чиновников донского правительства приобщены показания разыскиваемого экс-директора «Евродон-Юг»
В Октябрьском районном суде Ростова в среду выступили двое свидетелей защиты по делу о субсидиях компании «Евродон». На скамье подсудимых находятся бывшие чиновники правительства Ростовской области Виктор Гончаров, Константин Рачаловский и Ольга Горбанева, а также известный в регионе бизнесмен Вадим Ванеев. По версии следователей, в 2018 году их действия привели к тому, что находящаяся на грани банкротства ГК «Евродон» незаконно получила из бюджета 155 млн руб. субсидий. Свидетели защиты заявили, что к моменту получения субсидии «Евродоном» уже руководила госкорпорация ВЭБ.РФ, а не господин Ванеев. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону допросил еще двоих свидетелей по делу бывших чиновников правительства Ростовской области и экс-владельца ГК «Евродон». В целом представление доказательств защиты близится к концу: ожидается, что адвокаты Виктора Гончарова в ближайшие две недели обеспечат явку еще троих свидетелей, а после их допроса стороны начнут готовиться к прениям. Судья попросил участников не затягивать процесс, напомнив, что заседания по делу идут почти год — первое состоялось в конце января 2026 года.
По версии предварительного следствия, в 2018 году вице-губернатор Виктор Гончаров, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский и его заместитель Ольга Горбанева способствовали выдаче субсидий принадлежавшей Вадиму Ванееву ГК «Евродон», производящей мясо индейки и утки. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Следователи считают, что субсидии были выданы незаконно, поскольку организация имела долги по кредитам, а следовательно, не могла получать такие меры поддержки. Ущерб бюджету оценен в более чем 155 млн руб.
В зависимости от ролей фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), в подстрекательстве в превышении должностных полномочий (ч.4 ст.33; п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виктор Гончаров отрицает, что участвовал в чем-либо незаконном, остальные подсудимые признали вину частично.
На заседании в среду в качестве свидетеля стороны защиты выступил бывший управляющий директор компании «Евродон» Илья Бобровский. Он заявил, что к моменту получения субсидии владение компанией перешло от Вадима Ванеева к ВЭБ.РФ, а субсидия перечислялась на счет в «Промсвязьбанке» — чтобы ВЭБ.РФ сам себе не списал эти средства в счет погашения долгов.
Также была допрошена старший контролер-ревизора управления федерального казначейства Жанны Коломиец. Она не участвовала в проверках, которые выявили нарушения в «Евродоне», а изучала только бухгалтерский учет. В бухучете нарушений найдено не было, заявила свидетельница.
Адвокат Виктора Гончарова Павел Лапшов ходатайствовал о приобщении к материалам дела протокол опроса бывшего финансового директора компании «Евродон-Юг» Валерия Есауленко, который является фигурантом уголовного дела и находится в розыске.
Павел Лапшов пояснил, что Валерий Есауленко с 2022 года проживает в Италии. «4 ноября я лично встретился с господином Есауленко в аэропорту города Венеции и опросил его. Опрос был начат в 12:00, окончен в 15:10»,— сказал защитник.
Бывший финдиректор «Евродон-Юг» рассказал, что в 2018 году основатель «Евродона» Вадим Ванеев уже был смещен с руководящих должностей новым владельцем — госкорпорацией ВЭБ.РФ. Именно ее сотрудники вели подготовку и передачу документов для получения субсидий. По мнению Валерия Есауленко, субсидии были выданы и потрачены законно. «Полученные ООО „Евродон-Юг“ субсидии по согласованию с мониторинговой комиссией ВЭБ.РФ были использованы для оплаты неотложных нужд предприятия, таких как ветеринарные и дезинфицирующие препараты, услуги ветеринарно-санитарного контроля, ремонт технологического оборудования и техники»,— заявил он. Выслушав записанные Павлом Лапшовым показания Валерия Есауленко, суд приобщил их к материалам дела.
Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября. Ожидается, что на нем выступят несколько свидетелей стороны защиты.