Суду подали свидетеля по-итальянски

В Октябрьском районном суде Ростова в среду выступили двое свидетелей защиты по делу о субсидиях компании «Евродон». На скамье подсудимых находятся бывшие чиновники правительства Ростовской области Виктор Гончаров, Константин Рачаловский и Ольга Горбанева, а также известный в регионе бизнесмен Вадим Ванеев. По версии следователей, в 2018 году их действия привели к тому, что находящаяся на грани банкротства ГК «Евродон» незаконно получила из бюджета 155 млн руб. субсидий. Свидетели защиты заявили, что к моменту получения субсидии «Евродоном» уже руководила госкорпорация ВЭБ.РФ, а не господин Ванеев. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.

