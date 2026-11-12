«Любое выделение средств на модернизацию объектов культуры региона — это уже вклад в ее развитие, дальнейшее существование, материальное подтверждение важности и необходимости таких учреждений. Но это еще и вклад в воспитание нового поколения. Особенно на фоне того, что в последние десятилетия в стране понятие "культура" часто наполнялось пустыми, новомодными, легковесными атрибутами, и за их внешним блеском терялись осмысленность, духовность, назидательность, человечность. Главное, чтобы модернизация, о которой заявил замгубернатора, пошла на пользу культуре, а не отдельным личностям.