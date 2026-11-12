«Это еще и вклад в воспитание нового поколения»
Художник и педагог Юрий Нестеров — о выделении средств на модернизацию учреждений культуры Дона
В 2027 году Ростовская область направит 720 млн руб. на модернизацию учреждений культуры. Средства будут выделены по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Юг» заявил заместитель губернатора Дона Андрей Фатеев. Средства в основном пойдут на капитальный ремонт домов культуры, библиотек, музеев и детских школ искусств. По словам чиновника, к 2028 году в регионе модернизация охватит почти 80% от общего количества учреждений культуры. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал член Международного Союза педагогов-художников, член Творческого союза художников России (ТСХР), руководитель творческого объединения преподавателей ДХШ и ДШИ Ростова-на-Дону Юрий Нестеров.
«Любое выделение средств на модернизацию объектов культуры региона — это уже вклад в ее развитие, дальнейшее существование, материальное подтверждение важности и необходимости таких учреждений. Но это еще и вклад в воспитание нового поколения. Особенно на фоне того, что в последние десятилетия в стране понятие "культура" часто наполнялось пустыми, новомодными, легковесными атрибутами, и за их внешним блеском терялись осмысленность, духовность, назидательность, человечность. Главное, чтобы модернизация, о которой заявил замгубернатора, пошла на пользу культуре, а не отдельным личностям.
Конечно, нельзя говорить, что власти региона занимаются культурой "по остаточному принципу", что основные средства бюджета идут на социальные меры поддержки, которые, безусловно, важны. Так, согласно отчету правительства Дона, здесь за шесть лет действия нацпроекта "Культура" (с 2019 года по 2024-й) удалось капитально отремонтировать 41 учреждение культуры, а в 2025-м — еще шесть. В регионе продолжается ремонт театров, музеев, домов культуры, библиотек, детских художественных школ.
С другой стороны, таким предпрофессиональным учебным заведениям как детские школы искусств не хватает единого, стабильного выставочного пространства. Например, в Ростове муниципальные ДХШ и ДШИ при поддержке управления культуры делают серьезные по духовному содержанию и изобразительному мастерству проекты.
Только за последние два года их реализовано не менее 10. В каждом из таких проектов — от 50 до 200 разноплановых, содержательных, наполненных идеями и исторически выдержанных композиций. Однако в Ростовской области пока нет возможности нормально представить подобные проекты, нет специализированных выставочных галерей.
На мой взгляд, создание в столице региона и других крупных городах Дона специализированного выставочного пространства для детских школ искусств обязательно должно быть прописано в региональных проектах отдельными строками с конкретными суммами. Строительство таких объектов станет весомым вкладом и в культуру региона, и в качественное воспитание подрастающего поколения».