В Перми мужчину приговорили к 16,5 года колонии за преступление против несовершеннолетней
В Перми суд признал виновным 42-летнего жителя Свердловской области в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и 17 преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью.
Следствием и судом установлено, что осужденный в августе 2020 года, используя фотографии малолетней, при помощи фоторедактора изготовил интимные изображения. После этого посредством нескольких фиктивных страниц в социальной сети стал вести с потерпевшей переписку на темы сексуального характера и половой жизни. Кроме этого, распространил интимные изображения как потерпевшей, так и иным пользователям социальной сети.
Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.