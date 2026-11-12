В Перми мужчину приговорили к 16,5 года колонии за преступление против несовершеннолетней

Следствием и судом установлено, что осужденный в августе 2020 года, используя фотографии малолетней, при помощи фоторедактора изготовил интимные изображения. После этого посредством нескольких фиктивных страниц в социальной сети стал вести с потерпевшей переписку на темы сексуального характера и половой жизни. Кроме этого, распространил интимные изображения как потерпевшей, так и иным пользователям социальной сети.