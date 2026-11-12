Выпавшая из окна оренбургского вуза девушка находится в реанимации

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что трагедия произошла в среду, 11 ноября, возле одного из корпусов местного университета. Незадолго до случившегося девушка находилась на 4-м этаже здания. При этом, как сообщил «Ъ-Волга» источник, знакомый с ситуацией, в этот день у ее группы не было занятий. Знакомые пострадавшей не знают, что она делала на территории института.