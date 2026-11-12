Выпавшая из окна оренбургского вуза девушка находится в реанимации
Девушка, выпавшая из окна оренбургского вуза, в настоящее время находится в реанимации. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном УМВД.
По последним данным на 12 ноября, состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас медицинские сотрудники прилагают все усилия для ее спасения. При этом, как заявляли управлению врачи, жизни студентки ничего не угрожает.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что трагедия произошла в среду, 11 ноября, возле одного из корпусов местного университета. Незадолго до случившегося девушка находилась на 4-м этаже здания. При этом, как сообщил «Ъ-Волга» источник, знакомый с ситуацией, в этот день у ее группы не было занятий. Знакомые пострадавшей не знают, что она делала на территории института.
После того, как студентка выпала из окна, сотрудники вуза незамедлительно вызвали скорую помощь. Ее унесли на носилках.
Собеседник «Ъ-Волга», знакомый с обстоятельствами дела сообщил, что девушка имела проблемы с учебой и находилась под угрозой отчисления.
Правоохранительные органы организовали проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства случившегося.