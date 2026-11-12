От взаимопонимания — к новым горизонтам
В СПбГЭУ обсудили систему госуправления КНР и многополярный мир
11 ноября в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) состоялось мероприятие, посвященное важности изучения китайского языка и роли языкового взаимодействия в укреплении российско-китайских отношений. Оно объединило общественно-политическую повестку и культурно-просветительский контекст, раскрывая значение межкультурного диалога в условиях формирования многополярного мира.
В центре внимания участников оказались две ключевые темы. Первая — Пятый пленум ЦК КПК 20-го созыва, прошедший 26–29 октября, и его значение для международного сотрудничества и развития гуманитарных связей. Пленум, посвященный «неуклонному продвижению всестороннего строгого управления партией», обозначил стратегические ориентиры не только для внутренней политики Китая, но и для форматов взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в сфере образования и культурного обмена. Эксперты подчеркнули, что укрепление дисциплины и внутреннего контроля в партии рассматривается как необходимое условие для реализации долгосрочных стратегических целей страны, включая задачи XV пятилетки.
Второй важной частью программы стала презентация цикла документальных фильмов «Сила китайского языка», вышедшего 3 ноября 2026 года в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования (2026–2027). Цикл включает восемь историй о том, как знание китайского языка открывает новые профессиональные и личные возможности, помогает глубже понимать культуру и традиции друг друга и укрепляет дружбу между Россией и Китаем. В ходе мероприятия были показаны фрагменты из фильмов и проведено обсуждение с экспертами.
Состоялись выступления экспертов в области востоковедения, международных отношений и методики преподавания языков, а также панельную дискуссию о роли китайского языка в современном мире — в экономике, дипломатии, науке и медиа. Отдельное внимание было уделено практическим аспектам: как эффективно изучать язык, какие карьерные траектории становятся доступнее и как языковые навыки помогают выстраивать межкультурный диалог.
Ректор СПбГЭУ, председатель РО МОО «Общество российско-китайской дружбы» в Санкт-Петербурге Игорь Максимцев подчеркнул: «В условиях формирования многополярного мира особую значимость приобретает способность государств вести конструктивный диалог, учитывать национальные интересы и культурные особенности друг друга. Именно поэтому тема сегодняшней встречи представляется особенно актуальной. Изучение опыта государственного управления Китайской Народной Республики, особенностей ее социально-экономического развития и роли в современных международных отношениях имеет большое значение как для научного сообщества, так и для подготовки нового поколения специалистов. Символично, что наша встреча проходит в период перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Эта масштабная инициатива свидетельствует о том, что наши страны рассматривают образование не только как важнейшую составляющую двусторонних отношений, но и как стратегический ресурс совместного развития».
На мероприятии присутствовали почетные гости: Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй, советник Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Андрей Релкин, Консул по политическим вопросам Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге господин Лю Синьюй, Консул по вопросам образования Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге госпожа Ма Сяоди, вице-консул по вопросам образования Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге госпожа Ян Хуэйшу, атташе Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге госпожа Фу Дицзя, атташе Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге господин Цзоу Цзяци, проректор по цифровому развитию СПбГЭУ Наталья Сущева, главный специалист комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Кирилл Шишкин, заведующая кафедрой восточных языков, доцент СПбГЭУ Татьяна Пруцких, директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Ирина Вострикова, доцент СПбГУ кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки Мария Малашевская, заведующий кафедрой экономики Северо-Западного Института Управления РАНХиГС Олег Мисько, координатор проекта, идейный вдохновитель «Пламя Победы» Олег Дежуров.
Модератором встречи стала генеральный продюсер и программный директор RADIO METRO 102.4 FM Наталья Юдочкина. «Знание языка — это не просто набор слов и грамматических правил, это ключ к пониманию менталитета, ценностей и логики принятия решений. В условиях растущего партнерства России и Китая владение китайским языком становится важным конкурентным преимуществом и инструментом доверия»,— подчеркнула госпожа Юдочкина.
«Сегодня Китай представляет собой страну, гармонично сочетающую богатые традиции прошлого, динамичный темп современности и тенденции будущего. Китайский язык становится средством не только обещания и познания культуры Поднебесной, но и инструментом бизнеса, развития экономики, средством влияния и воздействия на масштабные аудитории. В перекрестные годы образования России и Китая университеты реализуют насыщенные программы совместных мероприятий: обменов, выставок, экспедиций, конференций, летних школ и лагерей. Активно работают ассоциации профильных вузов России и Китая. СПбГЭУ курирует Ассоциацию экономических университетов и вузов в сфере туризма и гостеприимства. Собрания ассоциаций этого года посвящены теме ИИ и молодежных обменов между нашими странами»,— подтвердила Ирина Вострикова.
На мероприятии были представители консульства КНР в Санкт-Петербурге, преподаватели, представители образовательных и деловых кругов, студенты все, кто интересуется Китаем и межкультурным взаимодействием.
Олег Мисько прокомментировал Пятый пленум ЦК КПК 20-го созыва 2026 года: «Пленум был полностью и исключительно посвящен вопросам самого партийного строительства — а именно "неуклонному продвижению всестороннего строгого управления партией". Пленум принял решение "О некоторых важных вопросах неуклонного продвижения всестороннего строгого управления партией". Это не рутинное ужесточение дисциплины, а попытка определить, какой должна быть долгосрочно правящая марксистская партия и как поддерживать ее способность руководить страной».
Подчеркивалась необходимость сочетать укрепление партийности, улучшение стиля работы и ужесточение дисциплины. Отдельно отмечалась важность претворения в жизнь «духа восьми установок» и придания работе по улучшению стиля партии регулярного и долгосрочного характера. Была подтверждена стратегия создания среды, при которой «никто не смеет, не может и не хочет» заниматься коррупцией. Акцент делался на комплексном подходе: сохранении высокой интенсивности наказаний, усилении ограничения власти и укреплении идеологической основы неприятия коррупции.
«Примечательно, что, хотя по традиции пятые пленумы часто посвящены пятилетним планам, на этот раз центральной темой стала сама партия. Это подчеркивает тезис о том, что способность страны к модернизации неотделима от способности руководящей партии эффективно управлять собой. Укрепление дисциплины и внутреннего контроля рассматриваются как необходимое условие для реализации долгосрочных стратегических целей, включая задачи XV пятилетки»,— заключил господин Мисько.