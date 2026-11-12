От взаимопонимания — к новым горизонтам

Ректор СПбГЭУ, председатель РО МОО «Общество российско-китайской дружбы» в Санкт-Петербурге Игорь Максимцев подчеркнул: «В условиях формирования многополярного мира особую значимость приобретает способность государств вести конструктивный диалог, учитывать национальные интересы и культурные особенности друг друга. Именно поэтому тема сегодняшней встречи представляется особенно актуальной. Изучение опыта государственного управления Китайской Народной Республики, особенностей ее социально-экономического развития и роли в современных международных отношениях имеет большое значение как для научного сообщества, так и для подготовки нового поколения специалистов. Символично, что наша встреча проходит в период перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Эта масштабная инициатива свидетельствует о том, что наши страны рассматривают образование не только как важнейшую составляющую двусторонних отношений, но и как стратегический ресурс совместного развития».