В Приангарье по делу о взятке задержаны начальник морга и глава похоронной компании

Силовики провели обыски по местам жительства обвиняемых, в помещениях ритуального агентства и морга. Изъяты документация, телефоны и крупная сумма наличных. Начальник областного морга и руководитель ритуального агентства задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.