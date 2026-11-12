В Приангарье по делу о взятке задержаны начальник морга и глава похоронной компании
Дело о коррупции в сфере ритуальных услуг возбуждено в Иркутской области. Под следствием оказались начальник областного патологоанатомического бюро, руководитель и исполнительный директор похоронного агентства, сообщили в региональном управлении СКР.
Преступление выявили оперативники антикоррупционного управления полицейского главка. Расследование установило, что руководитель похоронного агентства передал через исполнительного директора своей фирмы взятку 2 млн руб. начальнику областного патологоанатомического бюро. Вознаграждение, считают в СКР, полагалось за общее покровительство деятельности агентства, передачу его сотрудникам контактных данных родных умерших.
Силовики провели обыски по местам жительства обвиняемых, в помещениях ритуального агентства и морга. Изъяты документация, телефоны и крупная сумма наличных. Начальник областного морга и руководитель ритуального агентства задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.