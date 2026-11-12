В Курске планируют обустроить набережную Тускари к тысячелетию города
Набережную реки Тускарь в Курске планируют обустроить в рамках подготовки к тысячелетию города в 2032 году. Об участии Сбербанка в проекте рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) Александр Абрамкин на пресс-конференции, посвященной 185-летию Сбера и его новым проектам в Черноземье. Стоимость работ и объем инвестиций пока не раскрываются.
По словам господина Абрамкина, создание набережной станет частью более широкого преобразования территории: рядом предполагается реализация проектов других партнеров. Их названия и параметры он не уточнил.
«Река есть, набережной нет»,— отметил господин Абрамкин, говоря об отсутствии в городе обустроенной набережной. В представленной им презентации проект обозначен с ориентиром на 2032 год.
«Ъ-Черноземье» направил в Сбербанк запрос с просьбой уточнить финансовые параметры проекта и объем инвестиций. В пресс-службе ЦЧБ планируют предоставить эту информацию позднее.
Об участии Сбера в обустройстве набережной Тускари в конце октября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн после встречи с президентом и председателем правления банка Германом Грефом. По словам главы региона, господин Греф поручил коллегам подготовить соответствующий проект. Набережную предполагается обустроить от парка «Боева дача» до территории ТЭЦ, в перспективе рассматривается ее продление до Утиного острова.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в марте в Курске представили мастер-план развития города до 2035 года, подготовленный за счет средств ВЭБ.РФ в рамках подготовки к тысячелетию областного центра. На момент презентации документ носил рекомендательный характер.