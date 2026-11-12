В Курске планируют обустроить набережную Тускари к тысячелетию города

Набережную реки Тускарь в Курске планируют обустроить в рамках подготовки к тысячелетию города в 2032 году. Об участии Сбербанка в проекте рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) Александр Абрамкин на пресс-конференции, посвященной 185-летию Сбера и его новым проектам в Черноземье. Стоимость работ и объем инвестиций пока не раскрываются.