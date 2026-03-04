Тысячелетний соловей

В Курске 3 марта на площадке креативного кластера «Поток» презентовали мастер-план города до 2035 года. Документ — первый подобный для регионов ЦФО — разработали полностью за счет средств ВЭБ.РФ в рамках подготовки к 1000-летию областного центра (2032 год). Мастер-план предполагает масштабные изменения облика и наполнения города, но пока носит рекомендательный характер.

До начала презентации к журналистам вышли заместитель губернатора Курской области Артем Демидов и главный управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Чеботарев. Господин Демидов подчеркнул, что «на сегодняшний день все мастер-планы носят исключительно рекомендательный характер», при этом вопрос закрепления их статуса рассматривается на федеральном уровне: «Важно сказать, что мастер-план — это такой "образ будущего", те приоритеты, с которыми органы власти, как региональные, так и городские, будут соизмерять свои дальнейшие программы, чтобы улучшить экономику, транспорт, инфраструктуру, объекты культурного наследия, социальные объекты. Как бы приоритизировать задачи».

Замгубернатора отметил, что пока законодательно не решен вопрос соотношения мастер-плана с генпланом Курска (принят в 2021 году). По его словам, ВЭБ.РФ берет на себя обязательства разработать изменения как для генплана, так и для правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Курска, чтобы решения мастер-плана нашли отражение в действующих документах.

Господин Чеботарев напомнил, что ВЭБ.РФ активно поддерживает Курскую область — портфель госкорпорации включает гарантийную и кредитную поддержку региона на сумму порядка 150 млрд руб. ВЭБ полностью взял на себя создание мастер-плана, что обошлось примерно в 70 млн руб. Кроме того, уже проведен конкурс и определен победитель для проработки градостроительной документации Курска.

Губернатор Александр Хинштейн в силу обстоятельств не смог лично присутствовать на презентации, но принял участие по видеосвязи. Во вступительном слове он отметил, что задача мастер-плана заключается в развитии инфраструктурного каркаса города и формировании среды для роста производительности труда. Глава региона также анонсировал, что историческому центру Курска будет придан статус исторического поселения — в этом региону помогут ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка», разрабатывавшее мастер-план.

«После того как мы придадим центру Курска статус исторического поселения, никакой точечной застройки, никаких отклонений от утвержденных регламентов и параметров быть не может»,— подчеркнул господин Хинштейн.

Статус наложит ограничения на градостроительную деятельность, но, по словам господина Хинштейна, власти сознательно идут на этот шаг.

«Историческое поселение не означает, что мы накрываем стеклянным колпаком центр города и в нем больше ничего не происходит. Это означает, что дальнейшее развитие исторической среды может происходить только гармонично, только в рамках утвержденных параметров и регламентов, в том числе по высотности и плотности застройки, по согласованности фасадов»,— пояснил губернатор.

Ключевые моменты мастер-плана представили исполнительный директор блока «Активы ВЭБа: новые решения» Ксения Титова, директор проектов ООО «КБ Стрелка» Анна Ленц и архитектор-курянин Серафим Локтионов. Они выделили три компонента «миссии города» в ретроспективе его истории — «город-крепость», «город-святыня» и «город-сад». В свете этих ассоциаций мастер-план предлагает превращение Курска к 2035 году «из оборонительного рубежа в опорную территорию и координационный центр устойчивого мирного развития всего юго-запада Центральной России». Запись всей презентации опубликована в соцсетях облправительства.

По расчетам создателей мастер-плана, эффекты от его реализации включают:

рост численности населения — с 435 до 507 тыс. человек (около 16%);

увеличение жилого фонда — с 13,5 до 16,3 млн кв. м (около 20%);

увеличение рабочих мест — со 138 до 168 тыс. (около 22%);

рост производительности труда — с 2,8 до 3,4 млн руб./чел. (около 21%).

Документ среди прочего включает меры по развитию инфраструктуры и промышленности, благоустройство набережных рек, создание рекреационных зон, модернизацию транспортного узла на базе железнодорожного вокзала, реконструкцию территории ТЭЦ-4. Предполагаются усиление перерабатывающих мощностей и формирование инновационных строительных кластеров, обновление 27 объектов культурного наследия, запуск четырех туристических маршрутов, строительство новых школ и детских садов. Мастер-план охватывает сам город Курск и прилегающую к нему территорию в радиусе 5 км.

Главным проектом в контексте тысячелетия города стало обновление его историко-культурного ядра — Курской крепости. Идеи по наполнению пространства разрабатывались с учетом мнений курян. Общая площадь зданий под реставрацию должна составить 28 тыс. кв. м, а территория благоустройства — 9,3 га. Материалы мастер-плана опубликованы на сайте облправительства.

Обсуждение презентации перешло к обращениям по «болевым точкам» города и вопросам о финансировании обновления областного центра. Спикерам пришлось напоминать общественникам и депутатам, что мастер-план является стратегическим документом и не регламентирует конкретное число парковочных мест или объем вырубки деревьев.

На часть вопросов ответил Александр Хинштейн, подключившийся в конце обсуждения по видеосвязи. Отставив в сторону костыли, находящийся на лечении после ДТП глава региона пояснил: улицу Ленина необходимо приводить в порядок, ливневые канализации — необходимое условие развития города, а решение о вырубке американских кленов уже принято.

По поводу финансирования предложений мастер-плана губернатор неоднократно подчеркнул, что Курская область получает большую поддержку президента России, правительства РФ, федеральных ведомств и государственных структур. Проект историко-культурного кластера Курской крепости, по его словам, будет «в значительной степени финансироваться за счет средств федерального бюджета».

«Мастер-план — это не чудо-таблетка. Это не волшебная палочка, при помощи которой можно в одночасье изменить облик города. Города, который, к сожалению, сегодня находится не в самом достойном состоянии. Вы находитесь сейчас все на территории исторической крепости. Когда вы выйдете из здания „Потока“, вы еще раз пройдите по ее территории. Вы еще раз посмотрите, в каком состоянии она находится сегодня. Поэтому мастер-план и выделяет наиболее узловые и знаковые места, на которых следует сконцентрировать наши усилия. Невозможно размазать кашу тонким слоем по тарелке одномоментно. Невозможно подготовить документ, тем более документ стратегического планирования, который ответит на все волнующие людей вопросы. Если бы у нас было больше времени… Давайте тоже честно об этом скажем»,— заключил господин Хинштейн.

