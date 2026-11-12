Свердловский посадил Свердловского
Вор в законе получил восемь лет за титул
Свердловский областной суд приговорил Георгия Акоева (Гию Свердловского) к восьми годам колонии особого режима со штрафом 1,5 млн руб. за занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии обвинения, он был наделен статусом вора в законе в ноябре 2008 года, имел колоссальное влияние в преступной среде, пропагандировал воровскую культуру, следил за «общаком». Вину он не признал.
Георгий Акоев был признан Свердловским облсудом виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Ему назначили восемь лет колонии особого режима со штрафом 1,5 млн руб. Гособвинитель запрашивал для него 13 лет колонии.
Жена подсудимого начала плакать еще на словах судьи о виновности ее супруга, с которым они вместе 28 лет, — по ее словам, она ждала его с первого срока. Георгий Акоев выслушал приговор невозмутимо, ответив судье на вопрос, понял ли назначенное наказание: «Да, ваша честь, к сожалению, понял».
Силовики задержали Гию Свердловского в конце октября 2025 года. Они провели следственные мероприятия в его офисе и дома и изъяли найденные инкрустированные кинжал и катану.
2 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гию Свердловского в СИЗО. В августе Свердловский облсуд начал рассматривать его уголовное дело.
По версии следствия, Гия Свердловский стал вором в законе в начале ноября 2008 года, когда отбывал 11 лет в колонии общего режима за организацию разбоя (ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). «Коронация» прошла по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского) — племянника одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Аслана Усояна (Деда Хасана).
Согласно гособвинению, Георгий Акоев контролировал «общак», разрешал конфликты между криминальными ячейками, пропагандировал воровскую субкультуру. В нулевых годах оперативники считали его «смотрящим» за Свердловской областью.
По данным следствия, во время разговора с сотрудниками ГУФСИН Георгий Акоев причислял себя к запрещенному в России экстремистскому движению «А.У.Е.». Он принимал решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов.
По словам засекреченных свидетелей, в 2024 году Гия Свердловский помог вернуть знакомому статус «мужика» — его вычеркнули из преступной иерархии за употребление наркотиков. Другие свидетели указывали на постоянные «прогоны» Георгия Акоева — обращения криминальных авторитетов к арестантам. Когда Георгия Акоева отправили в СИЗО в ноябре 2025 года, местные арестанты встречали его словами: «Братва, вор заехал».
Георгий Акоев вину отрицал. «Обвинение считает, что избавляет общество от злодеев. При этом оно не догадывается, что само является инструментом чьей-то игры, исполняет чью-то прихоть или месть третьих лиц. Я уверен, что, узнай гособвинитель всю правду и имей он право на личное мнение, то его совесть бы ужаснулась», — сказал он в последнем слове.
Адвокаты на процессе говорили, что деяния, инкриминируемые их подзащитному, датируются более ранним сроком, чем включение в Уголовный кодекс «воровской статьи», указывая, что закон не имеет обратной силы.