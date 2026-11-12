Свердловский посадил Свердловского

Жена подсудимого начала плакать еще на словах судьи о виновности ее супруга, с которым они вместе 28 лет, — по ее словам, она ждала его с первого срока. Георгий Акоев выслушал приговор невозмутимо, ответив судье на вопрос, понял ли назначенное наказание: «Да, ваша честь, к сожалению, понял».