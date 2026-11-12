В Омской области резко увеличат штрафы за нарушения правил уличной торговли
Власти Омской области рассмотрят законопроект об увеличении штрафов за нарушения в сферах уличной торговли, общепита и предоставления услуг. Соответствующий документ, разработанный министерством промышленности и торговли, размещен на портале регионального правительства.
Согласно законопроекту, размер штрафов за торговлю в неположенных местах для граждан составит от 3 до 4 тыс. руб. (в настоящее время 1—2 тыс. руб.). Для должностных лиц штраф вырастет до 15—20 тыс. руб. (5—7 тыс. руб.), для юрлиц — до 30—60 тыс. руб. (сейчас 10—20 тыс. руб.).
Кроме того, инициатива предполагает упразднение предупреждений. Вместо этого при повторном нарушении предлагается установить штрафы для граждан в 4—5 тыс. руб., должностных лиц — 30—50 тыс. руб., юрлиц — 40—200 тыс. руб. Также документ регламентирует факты нарушений размещения нестационарных торговых объектов. Штрафные санкции будут распространяться в том числе на участки, находящиеся в частной собственности, а не только в государственной или муниципальной.