В Омской области резко увеличат штрафы за нарушения правил уличной торговли

Кроме того, инициатива предполагает упразднение предупреждений. Вместо этого при повторном нарушении предлагается установить штрафы для граждан в 4—5 тыс. руб., должностных лиц — 30—50 тыс. руб., юрлиц — 40—200 тыс. руб. Также документ регламентирует факты нарушений размещения нестационарных торговых объектов. Штрафные санкции будут распространяться в том числе на участки, находящиеся в частной собственности, а не только в государственной или муниципальной.