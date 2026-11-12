Максим Ряшин переизбран главой Ханты-Мансийска на третий срок
Дума Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) переизбрала Максима Ряшина главой города на третий срок — еще на пять лет. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов, сообщила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
«Представляя стратегию развития муниципалитета, Максим Ряшин обозначил несколько приоритетных целей, в том числе добиться для Ханты-Мансийска статуса первого в России гуманитарного наукограда, а также создать муниципальную школу хоккея и школьные лиги по массовым видам спорта»,— говорится в сообщении.
Максиму Ряшину 58 лет. Он родился в Семипалатинской области (Казахстан). Окончил Тюменский индустриальный институт, Уральскую академию государственной службы и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1991 году. Работал в НГДУ «Талинскнефть» компании «Кондпетролеум», затем в администрации поселка Талинка, где занимал должности председателя комитета по управлению, заместителя главы и главы. В 2001 году был избран депутатом думы Нягани. В 2011 году возглавил администрацию Ханты-Мансийска, в 2016 году стал главой города. В октябре 2021 года депутаты переизбрали его на второй срок.
Выборы главы города впервые прошли по новой схеме: список кандидатов для рассмотрения депутатами сформировал губернатор Югры Руслан Кухарук. В день избрания также состоялась торжественная церемония вступления Максима Ряшина в должность.