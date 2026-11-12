«Балтийский лизинг» кратно увеличил прибыль в третьем квартале 2026 года

Чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 года достигла 561,9 млн рублей, из которых около 500 млн были заработаны в третьем квартале. Выручка за девять месяцев держится на уровне прошлого года и достигла почти 30 млрд рублей. Существенная доля расходов приходится на своевременное погашение долговых обязательств, а также на обслуживание и реализацию портфельного имущества. При этом в компании подчеркивают, что вторичный рынок уверенно формирует новое направление бизнеса и отмечают растущий спрос в этом сегменте.