«Балтийский лизинг» кратно увеличил прибыль в третьем квартале 2026 года
Собственный капитал компании вырос до 23,8 млрд рублей
Компания «Балтийский лизинг» опубликовала отчетность по РСБУ за девять месяцев 2026 года. Результаты третьего квартала отражают рост чистой прибыли, а итоги девяти месяцев — сокращение объема заемных средств и формирование положительного денежного потока от текущей деятельности и увеличение собственного капитала.
Чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 года достигла 561,9 млн рублей, из которых около 500 млн были заработаны в третьем квартале. Выручка за девять месяцев держится на уровне прошлого года и достигла почти 30 млрд рублей. Существенная доля расходов приходится на своевременное погашение долговых обязательств, а также на обслуживание и реализацию портфельного имущества. При этом в компании подчеркивают, что вторичный рынок уверенно формирует новое направление бизнеса и отмечают растущий спрос в этом сегменте.
«Первая половина 2026 года стала серьезным испытанием для всей лизинговой отрасли: накопительный эффект затяжного периода высоких ставок отразился на малом и среднем бизнесе, на платежеспособности наших клиентов. В связи с этим мы видим вполне объяснимое смещение спроса на вторичный рынок, на более доступные транспорт и технику, что требует от лизинговых компаний кардинально новых подходов, быстрой адаптации и развития соответствующих компетенций. Несмотря на плановое замедление нового бизнеса, "Балтийский лизинг" успешно адаптируется к новым условиям и меняется в интересах наших клиентов, сохраняя положительный финансовый результат. Рост прибыльности и формирование резервов остаются для нас залогом долгосрочной стабильности»,— заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
В 2026 году «Балтийский лизинг» сформировал положительный денежный поток и уверенно вывел его из прошлогоднего «минуса» с результатом 15,4 млрд рублей. Таким образом, поступления от текущей деятельности за отчетный период превысили соответствующие выплаты, что позволяет позитивно оценивать фактическое движение денежных средств компании.
За девять месяцев на погашение кредитов, займов и других долговых обязательств было направлено около 80 млрд рублей, при этом общий объем заемных средств сократился более чем на 21 млрд рублей. В то же время собственный капитал компании увеличился с 23,3 до 23,8 млрд рублей, а его доля выросла до 13,2%. Соотношение собственных и заемных средств компании улучшилось, что стало позитивным сигналом для инвесторов.
Параллельно с отчетностью по РСБУ компания приводит оценку ключевых показателей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно этим данным, прибыль за девять месяцев превысила 1 млрд рублей, из которых более двух третей (701 млн рублей) было заработано в третьем квартале. Объем долговых обязательств сократился на 16,2 млрд рублей, а уровень капитала превысил 26 млрд.
ООО «Балтийский лизинг»