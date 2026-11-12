«Роснефть» вновь ограничила продажу топлива в Томской области

«Принято решение вновь ввести лимиты на транзакции, как были ранее — 30 л на марочный бензин, 50 л на дизель. По канистрам также введены ограничения для физических лиц: одну канистру — 20 л в руки»,— пояснил господин Потемкин (цитата по ТАСС).