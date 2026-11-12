«Роснефть» вновь ограничила продажу топлива в Томской области
Ранее компания ввела лимиты в Красноярском крае
В Томской области вновь вводятся ограничения на продажу топлива на ряде АЗС. Соответствующее решение принято «Роснефтью», сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потемкин.
«Принято решение вновь ввести лимиты на транзакции, как были ранее — 30 л на марочный бензин, 50 л на дизель. По канистрам также введены ограничения для физических лиц: одну канистру — 20 л в руки»,— пояснил господин Потемкин (цитата по ТАСС).
При этом он отметил, что в Томской области из 146 АЗС действуют 131. О снятии ограничений на продажу топлива Василий Потемкин сообщал 27 октября.
Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели стало известно о введении лимитов на отпуск бензина и дизельного топлива на красноярских АЗС «Роснефти». В одни руки в городе отпускается на данный момент 30 л АИ-95 и 50 л АИ-92. Лимит по дизельному топливу составляет 100 л на покупателя.