Российские компании переплачивают в девять раз за использование зарубежных ИИ
Российские компании переплачивают за доступ к зарубежным моделям искусственного интеллекта через отечественные облачные платформы до девяти раз, следует из исследования платформы для создания ИИ-агентов Nodul. Наибольшая разница обнаружена для моделей DeepSeek V4.1 Flash: через Yandex AI Studio доступ на среднее количество токенов стоит 4 тыс. руб. против 443 руб. у зарубежных агрегаторов — в девять раз дороже.
Для Claude Opus 5.5 через российского провайдера стоимость составляет 14,2 тыс. руб. против 6,5 тыс. за рубежом, что примерно в два раза дороже. Для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol разница аналогична: 7,1 тыс. руб. против 3,2 тыс. по международным тарифам. Основу цены составляет стоимость API самой модели, объяснил руководитель развития облачных ИИ-сервисов ITGlobal.com Вячеслав Валькович. По его словам, дополнительно российский провайдер несет расходы на международные расчеты, комиссии, налоги, документооборот и обеспечение доступа к зарубежным сервисам.