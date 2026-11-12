Российские компании переплачивают в девять раз за использование зарубежных ИИ

Для Claude Opus 5.5 через российского провайдера стоимость составляет 14,2 тыс. руб. против 6,5 тыс. за рубежом, что примерно в два раза дороже. Для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol разница аналогична: 7,1 тыс. руб. против 3,2 тыс. по международным тарифам. Основу цены составляет стоимость API самой модели, объяснил руководитель развития облачных ИИ-сервисов ITGlobal.com Вячеслав Валькович. По его словам, дополнительно российский провайдер несет расходы на международные расчеты, комиссии, налоги, документооборот и обеспечение доступа к зарубежным сервисам.