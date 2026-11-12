Набиуллина связала замедление роста экономики с атаками БПЛА
Набиуллина: рост ВВП России по итогам года не превысит 1%
Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы с докладом об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.
По оценке главы ЦБ, валовой внутренний продукт России по итогам года вырастет в пределах 1%, несмотря на урон экономике, нанесенный атаками БПЛА. «Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше», — сказала госпожа Набиуллина. По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика «вышла на восходящую траекторию», считает глава Центробанка.
Рост ВВП России по итогам 2024 года составил 4,9%. В 2025 году этот показатель примерно совпадал с прогнозом главы ЦБ на нынешний год — 1,0%.