Набиуллина связала замедление роста экономики с атаками БПЛА

По оценке главы ЦБ, валовой внутренний продукт России по итогам года вырастет в пределах 1%, несмотря на урон экономике, нанесенный атаками БПЛА. «Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше», — сказала госпожа Набиуллина. По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика «вышла на восходящую траекторию», считает глава Центробанка.