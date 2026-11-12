Суд назначил экспертизу для оценки дефектов при ремонте тоннеля в Новокузнецке
Работы проводятся в рамках иска о взыскании 234,1 млн рублей со «Спецтрансстроя»
Арбитражный суд Кемеровской области назначил судебную строительно-техническую экспертизу по иску к новосибирскому ООО «Спецтрансстрой». Власти Новокузнецка требуют взыскать с подрядчика 234,1 млн руб. убытков за срыв сроков ремонта тоннеля в Новоильинском районе.
Контракт стоимостью 167,6 млн руб. был заключен в мае 2023 года, работы планировалось завершить в ноябре 2024 года, однако подрядчик к этому сроку выполнил менее 40% объема. В начале 2025 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке и провел новый конкурс. Завершить объект поручили ООО «Строительное управление №7» по цене 343,7 млн руб., работы были сданы 4 ноября 2026 года.
В суде «Спецтрансстрой» пояснил, что отставание от графика было вызвано недоработками проектной документации. По его словам, из-за отсутствия необходимых проектных решений (в частности, по выносу сетей и устройству фундамента) он не мог продолжать работы без корректировки ПСД. Он также ссылается на выводы комиссии ФАС, которая не усмотрела в действиях подрядчика умышленных нарушений или небрежности при исполнении контракта. По этой причине антимонопольный орган отказал заказчику во включении ООО «Спецтрансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.
Экспертам предстоит выяснить, можно ли было уложиться в изначальные сроки без внесения изменений в проект и какова стоимость устранения недостатков. Заключение поручено подготовить Сибирскому межрегиональному центру «Судебных экспертиз» до 28 декабря 2026 года.