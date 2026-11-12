Суд назначил экспертизу для оценки дефектов при ремонте тоннеля в Новокузнецке

В суде «Спецтрансстрой» пояснил, что отставание от графика было вызвано недоработками проектной документации. По его словам, из-за отсутствия необходимых проектных решений (в частности, по выносу сетей и устройству фундамента) он не мог продолжать работы без корректировки ПСД. Он также ссылается на выводы комиссии ФАС, которая не усмотрела в действиях подрядчика умышленных нарушений или небрежности при исполнении контракта. По этой причине антимонопольный орган отказал заказчику во включении ООО «Спецтрансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.